Ficoseg aprueba proyectos para el fortalecimiento de la seguridad pública en el estado de Sonora

Hermosillo, Sonora.- El Comité Técnico del Fideicomiso para la Competitividad con Seguridad del Estado de Sonora (Ficoseg), en la Sesión Ordinaria I-2026, aprobó el financiamiento de los dos primeros proyectos enfocados en fortalecer la seguridad pública mediante tecnología inteligente en la entidad.

El primer proyecto fue presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, autorizado con un presupuesto de hasta 227 millones de pesos, el cual consiste en la adquisición e instalación de 26 arcos carreteros en corredores estratégicos del estado; estos arcos permitirán:

Detectar vehículos con reporte de robo mediante alertas automáticas

Reducir delitos en carretera

Mejorar los tiempos de reacción ante incidentes

Fortalecer la estrategia estatal de prevención, vigilancia y respuesta

Ficoseg aprueba proyectos para el fortalecimiento de la seguridad en el estado de Sonora

El segundo proyecto fue presentado por el Gobierno Municipal de Hermosillo, el cual consta de un sistema integral de videovigilancia inteligente que cubrirá la zona urbana de Hermosillo, Bahía de Kino, el Poblado Miguel Alemán, El Tazajal, San Pedro y La Victoria. El monto aprobado fue de hasta 91.7 millones de pesos; este sistema incluirá:

Cámaras con analíticos de video que generan alertas ante patrones de riesgo

Rondines virtuales desde el Centro de Monitoreo y Seguridad Vial

Se espera que este sistema contribuya a reducir la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad

Los dos proyectos se sometieron a un proceso riguroso de tres fases

Valoración administrativa: revisión de requisitos legales, presupuestales y financieros Valoración técnica: análisis de factibilidad, impacto esperado, costos de mercado y cumplimiento de estándares tecnológicos Votación del Comité Técnico: decisión final con base en la información técnica y financiera

La Unidad Ejecutora del Ficoseg supervisará su implementación después de proceder a la firma de los convenios de colaboración, el inicio de las licitaciones públicas y, tras el fallo correspondiente, la ejecución de los proyectos. Asimismo, durante la sesión se comunicó que el Ficoseg concluyó su etapa inicial de organización jurídica y administrativa, lo que permitió recibir y administrar de forma transparente los recursos provenientes de la contribución adicional al Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.

Con el fin de destinar recursos a proyectos para fortalecer la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia y la competitividad del estado, de febrero a noviembre de 2025 se recaudaron y transfirieron al fideicomiso más de 708 millones de pesos. El Comité Técnico reafirmó su compromiso de impulsar un modelo de colaboración entre gobierno, sector empresarial y sociedad civil, para canalizar recursos públicos de manera eficiente hacia proyectos que contribuyan a un Sonora más seguro, justo y competitivo.

Ficoseg

El Ficoseg representa un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado de Sonora y el sector empresarial para mejorar la calidad de vida de las y los sonorenses mediante un entorno más seguro y productivo. La iniciativa tiene como objetivo financiar proyectos de alto impacto en seguridad, justicia y competitividad, así como promover la corresponsabilidad ciudadana y mejorar la competitividad del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui