Itson supera las dos mil solicitudes de ingreso; enfermería, software y psicología destacan

Ciudad Obregón, Sonora.- El rector del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), Jesús Héctor Hernández López, informó que, en lo que va del presente periodo de admisiones, la llamada casa de estudios más destacada del sur de Sonora ha recibido más de dos mil solicitudes de ingreso. Estas solicitudes son para el próximo ciclo escolar.

Agregó que dicho proceso avanza de manera ágil y que los aspirantes aún pueden registrarse a través de la plataforma oficial de la universidad, donde se encuentran disponibles los programas educativos, planes de estudio y requisitos de ingreso.

Hernández López comentó que entre las carreras con mayor demanda hasta el momento se encuentran la licenciatura en enfermería en todos los campus, ingeniería en software, psicología y médico veterinario zootecnista.

Finalmente, comentó que para el 9 de mayo, fecha en la que concluye el proceso, se espera atender alrededor de cinco mil solicitudes y agregó que de estas serán aceptadas unas cuatro mil 500.

Fuente: Tribuna del Yaqui