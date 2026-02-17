Hermosillo, Sonora.- A los hermosillenses les preocupa las calles y la pavimentación como principal problema de la ciudad, seguido de la inseguridad y del servicio de agua, de acuerdo a la encuesta de Percepción Ciudadana 2025 de la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?

Ernesto Urbina Miranda, director de la organización, indicó que la encuesta se aplicó en mil 607 hogares, tanto de la zona urbana como en la región rural de Hermosillo, donde el tema de la pavimentación tuvo más menciones, con 21.2 por ciento de las alusiones, seguido de inseguridad, drogadicción y agua.

En el tema de inseguridad, según los números expuestos por Hermosillo ¿Cómo Vamos?, la percepción incrementó en 11.8 por ciento más conforme a la encuesta del 2024, afectando principalmente a mujeres, ya que del total de las encuestadas, el 53 por ciento expresó sentirse insegura.

En el caso de la distribución del agua, el índice bajó de 5.7 por ciento que se tenía en 2024 a 5.3 en 2025, debido a que se tuvo un incremento en personas que denuncian irregularidades como fugas en las colonias.

La pavimentación es la principal preocupación, principalmente para los hermosillenses, según Hermosillo ¿Cómo Vamos?

Fuente: Tribuna del Yaqui