Mega jornada de Salud Visual es un éxito; registros para participar en Navojoa se terminan

Navojoa, Sonora.- La Dirección de Salud Municipal informó que las inscripciones para la próxima mega jornada de Salud Visual en Navojoa se encuentran llenas. Sin embargo, se exhortó a la ciudadanía a continuar pendientes en caso de que se abra un nuevo cupo.

Las autoridades precisaron que la jornada tendrá un cupo para dos mil 200 personas, quienes recibirán exámenes de vista, entrega de lentes y la canalización a cirugías especializadas.

Es un éxito en la convocatoria; ya se completaron todas las citas, pero me gustaría comentarles que seguiremos anotando personas por si alguien no puede asistir o cancela su cita. Estamos trabajando para ampliar las citas y traer nuevas fechas próximamente", indicó Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal.

Por ello, se puso el número telefónico 642 141 7357 a disposición de las personas interesadas en anotarse para próximas fechas y resolver dudas; o bien, podrán acudir a las oficinas de la Dirección de Salud Municipal en Navojoa, ubicadas sobre la calle Allende, entre Talamante y Cuauhtémoc.

Fuente: Tribuna del Yaqui