Navojoa se prepara para el programa de 'Matrimonios Colectivos'; esperan la participación de 200 parejas

Navojoa, Sonora.- La Oficina del Registro Civil en el municipio de Navojoa abrió la convocatoria para las parejas interesadas en contraer nupcias en la jornada de 'Matrimonios Colectivos', la cual se realizará el próximo 27 de marzo.

Viridiana Yépiz Alcántar, titular del Registro Civil, informó que la convocatoria estará abierta del 21 de febrero al 10 de marzo, por lo que las parejas interesadas podrán acudir a las oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal para inscribirse.

El año pasado fueron 170 parejas aproximadamente las que participaron en la jornada de Matrimonios Colectivos y esperamos que este año lleguemos a las 200… Será un servicio gratuito, ya que normalmente un matrimonio civil tiene un costo de dos mil 61 pesos", afirmó.

Se indicó que entre los requisitos se encuentran el tener 18 años cumplidos, la copia de identificación oficial, llenado de la solicitud de matrimonio en formato físico, copia del acta de nacimiento, certificado de no deudor alimentario y, en caso de ser divorciado, se deberá anexar una copia de la carta de divorcio.

Fuente: Tribuna del Yaqui