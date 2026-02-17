Realizan foro de consulta en ley de Protección Civil tras incendios y tragedias recientes en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a las tragedias e incidentes que se han registrado en diferentes localidades del estado, particularmente la ocurrida el pasado 1 de noviembre de 2025 en una tienda Waldo's en Hermosillo y el incendio registrado en San Luis Río Colorado el 22 de enero. Funcionarios del gobierno estatal destacan la necesidad de replantear cambios en los lineamientos que rigen la ley de Protección Civil en Sonora.

Lo anterior fue dado a conocer por el coordinador general de asesores del ejecutivo estatal, Álvaro Bracamonte Sierra, quien comentó que estos hechos, dos de los cuales ocasionaron la muerte de varias personas, deben replantear el sistema de Protección Civil para garantizar que este tipo de tragedias no vuelvan a ocurrir y, para ello, es necesario conocer el sentir de los diferentes sectores de la sociedad, académicos, empresarios y de la comunidad en general.

Me parece que esto que estamos celebrando va a contribuir significativamente a rediseñar, a remodelar, a reconstruir el sistema de Protección Civil, precisamente para que no se repitan esas tragedias o que no tengan las consecuencias que han tenido", indicó.

El exsecretario de Gobierno de Sonora recordó también que el pasado 12 de febrero en la capital del estado, en donde consideró que, por fortuna y debido a la hora que se registró el incendio, no hubo pérdida de vidas que lamentar, ya que el siniestro tuvo lugar durante la madrugada y no había clientes en el interior de la tienda Sam's Club, la cual fue consumida por las llamas.

Por su parte, Bernardeth Ruiz Romero, subsecretaria de desarrollo político del gobierno de Sonora, destacó que la Protección Civil forma parte estructural del buen funcionamiento de la sociedad civil, de las comunidades, del bienestar de las familias, de los empresarios y de las cámaras de comercio, entre otros sectores.

Fuente: Tribuna del Yaqui