SEC Sonora invita a los estudiantes a participar en el evento deportivo más grande de la entidad

Hermosillo, Sonora.- A través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), el Gobierno de Sonora hace una cordial invitación a los más de 130 mil jóvenes que cursan el bachillerato en instituciones de educación media superior, públicas y privadas, para participar en 'Eventos Deportivos 2026: Interprepas en Movimiento', así como en la 'Copa Escolar Nacional del Mundialito Escolar de Futbol en Media Superior'. Esta acción se suma a otras acciones recientes de la dependencia, como la entrega de uniformes escolares para el ciclo 2026-2027 y la ampliación de becas para universidades públicas.

Froylán Gámez Gamboa, titular de la SEC, presentó la convocatoria de ambos eventos junto con su información oficial, los cuales reunirán a la comunidad estudiantil en un gran movimiento que busca generar estilos de vida saludables, fomentar una cultura de paz y contribuir al desarrollo socioemocional del alumnado, así como la sana competencia entre la juventud sonorense, fomentan el trabajo en equipo, el liderazgo y la tolerancia.

Los 'Eventos Deportivos 2026: Interprepas en Movimiento' se pondrán en marcha en los meses de marzo y abril del presente año en 10 regiones del estado de Sonora, por lo que el titular de la SEC invitó al alumnado interesado en participar a consultar las bases de la competencia y registrarse a través del portal https://prepason.sonora.edu.mx/interprepas/login.aspx.

Asimismo, la 'Copa Escolar Nacional del Mundialito Escolar de Futbol en Media Superior' forma parte de la iniciativa del Gobierno de México con motivo del Mundial de Futbol 2026, que incluye un sistema de competencias desde primaria a bachillerato. Según informes de los organizadores, este evento es de vital importancia, ya que será la base para cimentar la cantera de futbol en el país mexicano, porque en los torneos se buscará que asistan visores y reclutadores de equipos especializados.

