Sólo 5 de cada 10 usuarios pagan su recibo del agua potable en Navojoa; llaman a usuarios a cumplir

Navojoa, Sonora.- De acuerdo al Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) sólo el 50 por ciento de los usuarios paga su recibo de agua, lo cual complica los esfuerzos del municipio para poder resolver los problemas de drenaje colapsado y desabasto de agua.

Se estima que en los últimos años la cartera vencida del Organismo Operador ha alcanzado los mil millones de pesos (mdp) y, a pesar de que las autoridades han implementado campañas de regularización, aún no se logra reducirla satisfactoriamente.

Artidoro Lagarda Yescas, director del Oomapas Navojoa, informó que el organismo no cuenta con otra fuente de ingresos, por lo que dependen de los usuarios cumplidos para poder solventar sus gastos operativos y reducir el rezago de servicios en la ciudad.

Si el usuario paga, el organismo va a tener recursos para poder trabajar y si no, no va a tener de dónde ¿En qué se traduce? Pues el servicio del agua y del drenaje son costosos; la tubería, maquinaria, motores, transformadores y la perforación de pozos es caro, pero a medida que los usuarios se van poniendo al corriente, logramos comprar todo lo que hemos visto", afirmó.

Sin embargo, a pesar de la baja recaudación mensual en el organismo, las autoridades han logrado adquirir maquinaria propia para poder abaratar los costos de las obras. Así también como la compra de más tubería para poder reemplazar la red colapsada y que el gasto por los arreglos disminuya en el futuro.

Se han comprado retroexcavadoras, excavadoras, bacones, pipas, maquinaria ligera, bailarinas para compactar y motores, así como bombas y perforaciones de pozos que únicamente con recursos de los usuarios cumplidos se pueden hacer", se puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui