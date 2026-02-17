Sonora, entre los 11 estados prioritarios por aumento de casos de sarampión en México

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 17 de febrero de 2026, la Secretaría de Salud (Ssa) informó en la rueda de prensa que reforzó la vacunación contra el sarampión en 11 estados del país ante el aumento de casos en lo que va de febrero 2026. Entre las entidades prioritarias se encuentra Sonora.

El anuncio lo hizo Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Ssa, quien señaló que si bien existe un ligero aumento de casos activos de sarampión, la estrategia busca frenar la transmisión antes de que se dispare y sea más difícil de contener.

Así va el sarampión en México. Foto: Facebook

¿Qué estados tienen más casos de sarampión en México?

De acuerdo con el funcionario, las entidades con mayor incidencia en lo que va de 2026 son:

Jalisco Colima Chiapas Sinaloa Durango Ciudad de México (CDMX) Nayarit Tabasco Sonora Tlaxcala Puebla

De acuerdo con lo expuesto ante medio de comunicación, todos estos estados tienen una tasa superior a un caso por cada 100 mil habitantes. Clark García Dobarganes explicó que ahora estas entidades son consideradas zonas prioritarias, y que el objetivo es aplicar una estrategia de vacunación más amplia y minuciosa para cubrir todas las áreas de riesgo.

Estos estados son prioritarios para nosotros, porque lo que buscamos es que antes de que las tasas de transmisión sean muy grandes y sea difícil contenerlas, tenemos que vacunar a la población para cortar esas tasas de contagio y reducir la velocidad de la transmisión", dijo el funcionario.

Más de 9 mil casos en un año

En esta misma intervención, la Secretaría de Salud reportó que en el último año se han acumulado nueve mil 487 casos de sarampión en el país. Esta cifra representa 410 casos más que la semana anterior. Ante este panorama, la Ssa informó que se han aplicado más de seis millones de vacunas contra el sarampión en todo México.

El subsecretario indicó que la vacunación es la herramienta clave para controlar la enfermedad: "¿Cómo se controla el sarampión? Se controla mediante la vacunación universal. La vacuna protege en lo individual y en lo comunitario; cuando más mexicanos estamos vacunados, menos espacio tiene el virus para crecer".

También advirtió que sin la vacunación histórica, el virus podría haber generado cientos de miles o incluso millones de contagios.

¿Quiénes deben vacunarse?

La estrategia actual busca inmunizar a personas de entre 13 y 49 años de edad, principalmente, en las 11 entidades prioritarias, según el funcionario de Salud Federal. Además, se hizo un llamado a padres y madres de familia para que lleven a vacunar a niñas y niños de entre seis meses y 12 años que no hayan recibido la vacuna. Si el menor solo tiene una dosis, es indispensable completar el esquema, dijo.

¿Dónde consultar puntos de vacunación?

Para ubicar el punto de vacunación más cercano, la Ssa habilitó el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx. Las autoridades subrayaron que la vacunación es universal y gratuita. No se solicita ningún tipo de afiliación para recibir la dosis contra el sarampión.

TRIBUNA dará seguimiento a la evolución de los casos y a la estrategia de vacunación en el país. ¡Cuídate!

Habilitan portal para encontrar puntos de vacunación en México. Foto: Gobierno Federal

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'