Talento sonorense: Alumno del Cobach representa a México en el Campeonato Panamericano de Lucha Olímpica

Hermosillo, Sonora.- El joven estudiante que cursa el tercer semestre en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), Luis Gerardo Ibarra Ibarra, tras obtener su clasificación en la categoría U17 de estilo libre, se integrará a la selección nacional, participando en el Campeonato Panamericano de Lucha Olímpica 2026, el cual se llevará a cabo del 31 de marzo al 6 de abril en Panamá; su meta principal para el ciclo deportivo es competir y destacar en su participación, vistiendo los colores de la selección mexicana mientras pone alto a su país.

El alumno del plantel California del Cobach fue convocado por la Federación Mexicana de Luchas Asociadas (FMLA) para competir en este campeonato internacional, luego de conquistar la medalla de oro y proclamarse campeón nacional en el Torneo Mexicano Abierto de Lucha 2026, realizado del 29 de enero al 2 de febrero en la Ciudad de México. Además, es actualmente campeón nacional de lucha olímpica, título que obtuvo en la categoría U-17 (110 kilogramos) tras ganar la medalla de oro en el certamen Grand Prix.

Rodrigo Arturo Rosas Burgos, director general del Cobach, ha destacado el orgullo que representa su trayectoria y el impacto de su talento a nivel internacional, expresando que los logros alcanzados por el alumno representan un ejemplo para la comunidad escolar y reflejan el talento que distingue a las y los estudiantes de esta institución educativa, sin dejar atrás la gran responsabilidad y dedicación del alumno que lo hacen destacar en todos sus campeonatos.

"Gracias a mis entrenadores y a mi familia he alcanzado este gran objetivo; representa un paso muy importante en mis metas. Gracias a Dios es posible", señaló Luis Gerardo mientras manifestaba sentirse orgulloso de haber obtenido la medalla de oro y su pase al campeonato panamericano y, sobre su participación, indicó que su propósito es colocarse en el medallero y aspirar a la medalla de oro para México.

Fuente: Tribuna del Yaqui