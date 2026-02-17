"¡Tienen que hacerlo ya!": Sheinbaum urge a Grupo México liquidar adeudo por el Río Sonora

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la empresa Grupo México para que liquide el adeudo pendiente destinado a la reparación de los daños ambientales y sociales en la cuenca del Río Sonora.

Durante su conferencia matutina de este martes 17 de febrero, la mandataria precisó que, de los mil 500 millones de pesos comprometidos, Grupo México solo ha depositado hasta ahora una tercera parte que debe pagar para resarcir los daños ambientales causados por el derrame tóxico en el afluente del Río Sonora en 2014.

Tienen que depositar mil 500 millones de pesos; hasta ahora han aportado 500 millones, les faltan mil millones, subrayó Sheinbaum Pardo. Durante las mañanera de este martes en Palacio Nacional, la mandataria fue interrogada sobre el tema y el monto que la firma, propiedad del magnate Germán Larrea, debe destinar para contrarrestar el impacto al medio ambiente y en la salud y vida social de los habitantes afectados por aquel evento.

Plan de justicia

Sheinbaum mencionó que los 500 millones de pesos ya entregados se destinarán a la construcción del nuevo Hospital General de Ures, proyecto que está por iniciar su etapa de licitación. Sin embargo, la realización del resto de las acciones de remediación técnica y de salud depende del depósito restante.

El proyecto integral de resarcimiento para los municipios afectados (Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora y Ures) incluye:

Infraestructura hídrica: Construcción de 16 plantas potabilizadoras, instalación de 16 sistemas de desinfección y rehabilitación de seis plantas existentes

Salud especializada: Creación de una unidad de monitoreo epidemiológico y un laboratorio especializado en la detección de metales pesados

Remediación ambiental: Estudios de sitios contaminados, remediación de suelos y monitoreo permanente de la calidad del agua superficial y subterránea por parte de la Conagua.

Antecedentes de la tragedia

El derrame de alrededor de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ocasionado por Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, impactó 288.8 kilómetros de la cuenca del río Sonora y afectó a 20 mil personas de Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora y Ures.

La jefa del Ejecutivo apuntó que, de acuerdo a los cálculos hechos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), esa cifra es suficiente, junto con lo que aportarán los gobiernos federal y del estado, para cumplir con la reparación del daño demandada por las comunidades.

Sheinbaum Pardo enfatizó que el recurso debe ser administrado por el Estado para garantizar que las obras se ejecuten correctamente y no dejar la remediación en manos de la empresa.

El Plan de Justicia para Cananea contempla dos acuerdos históricos a favor del pueblo de Sonora. Termina la huelga minera de más de 18 años e inician acciones para proteger el medio ambiente, la salud y el agua tras el derrame en el río Sonora ocurrido hace 11 años.



Somos un… pic.twitter.com/IpKls5Hsj9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui