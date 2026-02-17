¿Tramitaste tu credencial para votar en 2024? Tienes hasta el 28 de febrero para recogerla: INE Sonora

Hermosillo, Sonora.- El Instituto Nacional Electoral en Sonora (INE Sonora) hizo un llamado urgente a la ciudadanía que solicitó, actualizó o repuso su credencial para votar durante el año 2024 para que vayan por ella al módulo en el que la tramitaron, ya que se dio a conocer que el próximo sábado 28 de febrero será la fecha límite definitiva para recogerla. Las credenciales que no sean reclamadas serán destruidas de acuerdo con la ley, lo que obligará al ciudadano a realizar un nuevo trámite desde cero.

Hasta el día de hoy, se cuenta con mil 251 credenciales que no han sido recogidas por las personas que las tramitaron en los Módulos de Atención Ciudadana de las siete juntas distritales de la entidad. Por ello, Verónica Sandoval Castañeda, vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE Sonora, subrayó la importancia de recoger la credencial para votar, debido a que la última que se tramitó es la única que sirve para votar e identificarse; de allí la relevancia de recogerla antes de que se pierda de forma definitiva.

"En cumplimiento del artículo 155 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, todos los formatos de credenciales que se tramitaron durante el año 2024 y que todavía no han sido recogidos por las personas que los solicitaron, estarán disponibles hasta el 28 de febrero y, si todavía permanecen en los módulos, serán retirados, destruidos y los registros electorales de quienes sean sus titulares se darán de baja del padrón electoral, con lo que perderán su derecho a votar en las siguientes elecciones y consultas que se realicen a nivel federal, estatal y municipal; si es que no se realiza el trámite otra vez", señaló Sandoval Castañeda.

Para finalizar, hizo un llamado urgente a toda la ciudadanía que se encuentra en esta situación para que recojan lo antes posible su credencial para votar, dando fecha límite hasta el 28 de febrero de 2026, y así continúen disfrutando del derecho a participar en las próximas elecciones y a identificarse. Para verificar el estatus actual de tu credencial o localizar las direcciones y horarios de los módulos en Sonora, puedes consultar el portal oficial Ubica tu Módulo del INE o llamar a INETEL al 800 433 2000.

Fuente: Tribuna del Yaqui