UMAE de Ciudad Obregón destaca en el noroeste por equipo e infraestructura; atienden a 7 millones de derechohabientes

Ciudad Obregón, Sonora.- Siete millones de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden ser atendidos en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Ciudad Obregón, según Patricia Emiliana García Ramírez, directora general de dicha unidad.

Ese hospital de especialidades fue inaugurado oficialmente en julio de 1990 y es una pieza clave en la atención de diversas especialidades de salud en el noroeste de México, al atender a derechohabientes de Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.

La razón de ser de la UMAE es dar una atención de calidad y calidez al derechohabiente, por lo que a menudo buscamos una mayor eficiencia en las consultas y procesos quirúrgicos, así como en todos los servicios que brindamos", comentó.

García Ramírez explicó a TRIBUNA que se han estado actualizando los equipos tecnológicos que permiten mejores resultados para las altas especialidades.

Ahorita se está por instalar una nueva resonancia y creo que para el mes de mayo ya estará en función; estamos también por obtener el primer PET (resonancia para rastreo óseo y oncológico) dentro de la República; es un proyecto para este 2026, además de que en marzo inicia la construcción del proyecto de las áreas de residencia con un crecimiento futuro de 50 camas", mencionó.

El PET/RM es una tecnología de imagen híbrida de vanguardia que combina la información metabólica funcional con alta resolución anatómica, por medio de una tomografía por emisión de positrones como resonancia magnética.

Esto es algo nuevo dentro del instituto y esperamos nosotros poderlo tener aquí al mismo tiempo que el Siglo XXI Oncología en México para este mismo año", subrayó.

Señaló que son miles de atenciones las que diariamente se realizan en las distintas áreas de la UMAE a pacientes provenientes de las cuatro entidades.

En nuestro día típico en la consulta, otorgamos 580 consultas en promedio, con una atención de urgencias en lo que es la parte de 14 atenciones de urgencias, siendo un total de 594 consultas otorgadas por día; además, se hacen tres mil 977 estudios de radiodiagnóstico, 357 de laboratorios y entre 38 y 50 cirugías", detalló la médico.

Durante el año 2025, la UMAE superó la meta de trasplantes, que era de 49, y se lograron 53, incluyendo 12 donaciones multiorgánicas. "Este año, aunque va empezando, prácticamente ya llevamos seis donaciones y esperamos poder cumplir también con esa meta, mientras que de cirugías cardíacas se realizaron 501 de ellas en 2025, de las cuales 150 se realizaron sin bomba", señaló.

En el tema de los cateterismos y los dispositivos de alta energía como marcapasos que se realizan en la unidad, detalló que tan solo el año anterior se hicieron 627 cateterismos diagnósticos y 320 cateterismos con angioplastia con stent y 335 con balón.

