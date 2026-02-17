Unidad Cibernética de Sonora advierte sobre extorsión telefónica; engañan con falsas contrataciones

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora, a través de la Unidad Cibernética, emite una alerta preventiva dirigida a empresas y prestadores de servicios ante una modalidad de extorsión telefónica que se realiza mediante supuestas contrataciones falsas, principalmente en zonas rurales o con baja conectividad.

De acuerdo con el análisis de la Unidad Cibernética, los delincuentes contactan a empresas para solicitar un servicio aparentemente legítimo, logrando que el personal se traslade a lugares remotos sin señal telefónica. Posteriormente, realizan llamadas a la empresa asegurando falsamente que los trabajadores han sido privados de la libertad y exigen pagos inmediatos bajo amenazas.

Entre las principales señales de alerta se encuentran las exigencias de depósito inmediato, amenazas si se intenta colgar o contactar a autoridades, información imprecisa sobre la supuesta ubicación del personal, cambios constantes en cuentas o medios de pago y presión para 'resolver en minutos', evitando cualquier proceso de confirmación.

Las principales recomendaciones que se emiten son: verificar previamente a los clientes, especialmente cuando el servicio sea fuera de la ciudad o en zonas con poca señal; mantener bitácoras de servicio; establecer protocolos internos de validación; y evitar que una sola persona tome decisiones bajo presión. En caso de recibir una llamada con estas características, no efectúe ningún pago y reporte de inmediato para recibir orientación y canalización correspondiente a través del 089 para denuncia anónima, 911 para emergencias y 800 77 242 37 de la Unidad Cibernética.

La SSPC Sonora reitera su compromiso con la prevención del delito y hace un llamado a actuar con responsabilidad, mantener la calma y verificar siempre la información antes de realizar cualquier acción. La prevención es la mejor herramienta para proteger a las empresas y a su personal.

Fuente: Tribuna del Yaqui