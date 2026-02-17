¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
SSPC

Unidad Cibernética de Sonora advierte sobre extorsión telefónica; engañan con falsas contrataciones

La Unidad Cibernética de la SSPC Sonora emite una alerta preventiva para advertir sobre extorsión telefónica sobre falsas contrataciones

Unidad Cibernética de Sonora advierte sobre extorsión telefónica; engañan con falsas contrataciones
Los delincuentes contactan a empresas para solicitar un servicio aparentemente legítimo Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora, a través de la Unidad Cibernética, emite una alerta preventiva dirigida a empresas y prestadores de servicios ante una modalidad de extorsión telefónica que se realiza mediante supuestas contrataciones falsas, principalmente en zonas rurales o con baja conectividad.

De acuerdo con el análisis de la Unidad Cibernética, los delincuentes contactan a empresas para solicitar un servicio aparentemente legítimo, logrando que el personal se traslade a lugares remotos sin señal telefónica. Posteriormente, realizan llamadas a la empresa asegurando falsamente que los trabajadores han sido privados de la libertad y exigen pagos inmediatos bajo amenazas.

Entre las principales señales de alerta se encuentran las exigencias de depósito inmediato, amenazas si se intenta colgar o contactar a autoridades, información imprecisa sobre la supuesta ubicación del personal, cambios constantes en cuentas o medios de pago y presión para 'resolver en minutos', evitando cualquier proceso de confirmación.

Las principales recomendaciones que se emiten son: verificar previamente a los clientes, especialmente cuando el servicio sea fuera de la ciudad o en zonas con poca señal; mantener bitácoras de servicio; establecer protocolos internos de validación; y evitar que una sola persona tome decisiones bajo presión. En caso de recibir una llamada con estas características, no efectúe ningún pago y reporte de inmediato para recibir orientación y canalización correspondiente a través del 089 para denuncia anónima, 911 para emergencias y 800 77 242 37 de la Unidad Cibernética.

La SSPC Sonora reitera su compromiso con la prevención del delito y hace un llamado a actuar con responsabilidad, mantener la calma y verificar siempre la información antes de realizar cualquier acción. La prevención es la mejor herramienta para proteger a las empresas y a su personal.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.