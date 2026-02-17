Ventas de pescados y mariscos podrían aumentar hasta 70% en Cuaresma en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Establecimientos comerciales dedicados a la venta de pescados y mariscos esperan que, con motivo del inicio del periodo cuaresmal, que inicia este 18 de febrero y concluye el 2 de abril, se registren incrementos de entre un 50 y un 70 por ciento en sus ventas.

Así lo dio a conocer Carlos Yáñez, propietario de una pescadería. Comentó que los productos de mayor demanda durante este periodo son la tilapia, el cazón, la curvina y el lenguado, entre otros. Sus costos oscilan entre los 100 y los 180 pesos por kilo, dependiendo de la especie.

Dijo que, debido a diferentes condiciones relacionadas con el clima, la producción se ha visto afectada. Sin embargo, agregó que desde el año pasado no se han registrado incrementos en el costo de los pescados y mariscos. Esto con el objetivo de no afectar la economía de las familias cajemenses.

A pesar de la disminución en la producción derivada de las condiciones climáticas recientes, los precios se mantienen sin cambios en comparación con el año anterior; con estos, lo que se busca es proteger la economía de las familias durante esta temporada de alta demanda, que es cuando la mayoría de los vendedores esperan un aumento en las ventas", finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui