Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, relanzó una nueva etapa en la televisora pública estatal con el estreno de la miniserie documental 'Tierra y Lucha: Machi López', producción original de Telemax, con la que se busca fortalecer la memoria histórica y la identidad cultural del estado a través de contenidos de alto valor social.

El mandatario estatal destacó la importancia de difundir las historias de personajes y acontecimientos que han contribuido a forjar la identidad sonorense. En ese marco, la televisora, bajo la dirección de Patricia Ureña, asume el compromiso de generar producciones con enfoque histórico, social y cultural, dirigidas a las y los sonorenses.

Durante la presentación oficial, Durazo Montaño subrayó que la serie permitirá reflexionar sobre los valores políticos y reafirmar el compromiso con la justicia social y el bienestar compartido en la entidad.

Alfonso Durazo relanza nueva etapa de Telemax con estreno de 'Tierra y Lucha: Machi López'

Por su parte, Ana María López Rodríguez señaló que el documental dedicado a la memoria de su padre representa una aportación significativa a la historia de Sonora, al difundir su vida, su lucha y el origen de una parte importante del pueblo sonorense. Destacó que la esencia de Machi López radicó en compartir conocimientos, pensamiento y trabajo no para beneficio personal, sino para contribuir a la construcción de un estado más justo, democrático y plural.

La miniserie se estrenará el sábado 21 de febrero a las 20:00 horas, con retransmisiones programadas para los sábados 28 de febrero y 7 de marzo a través de la señal de Telemax. La obra aborda la vida y legado de Machi López, figura relevante en la historia social y política del estado, vinculada a los movimientos de lucha agraria y organización campesina del siglo XX. Su nombre está asociado a la defensa de la tierra, la justicia social y la organización comunitaria en momentos clave para Sonora.

'Tierra y Lucha: Machi López' fue realizada en colaboración con la casa productora sonorense DVL, bajo la producción de Alejandro Mendívil y la dirección del cineasta hermosillense Luis Pablos. La investigación estuvo a cargo de la periodista Paty Godoy, con la participación de un equipo integrado por talento local, así como investigadores e historiadores reconocidos en la entidad.

Fuente: Tribuna Sonora / Gobierno del Estado