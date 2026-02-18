Analizan en el Congreso del Estado reformas para protección de adultos mayores en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con la participación de organizaciones civiles, autoridades del DIF estatal y demás, se analizó en el Congreso del Estado de Sonora la reforma a la ley de los derechos de las personas adultas mayores, que contempla la regulación de estancias, asilos y otros centros de cuidado.

La presidenta de la comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Jazmín Gómez Lizárraga, dijo que se busca fortalecer la protección jurídica, social e institucional de las personas mayores de 60 años, al reconocerlas como un grupo prioritario, en diferentes temas como la regulación de asilos, su protección financiera, acceso a la justicia con enfoque preferencial y otros.

Dignificar lo que vive el adulto mayor y estamos en esa etapa; vamos a tener otro foro el viernes a las cinco de la tarde en el municipio de Guaymas, Sonora, igual recogiendo el sentir y teniendo la participación de muchas personas que están en esta etapa", apuntó.

En el diálogo de la ley, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), David Figueroa Ortega, señaló que tiene 11 reservas para la ley presentada, que van relacionadas con la etiqueta de recursos, garantía de seguridad, así como el reconocimiento a varios delitos en contra de los adultos mayores.

Por otra parte, los asistentes compartieron propuestas encaminadas a fortalecer la iniciativa, entre ellas el establecimiento de licencias para el funcionamiento de albergues, la supervisión de sus operaciones para garantizar una atención integral y la asignación de un presupuesto digno para las personas adultas mayores. En este primer foro participaron representantes de sindicatos, así como organizaciones a favor de los derechos de los adultos mayores.

Fuente: Tribuna del Yaqui