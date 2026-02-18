Apoya la Policía Estatal de Seguridad Pública en Sonora con colecta 'Reciclando por Sonrisas'

Hermosillo, Sonora.- Para fortalecer programas educativos y sociales que cuentan con causa en beneficio de la niñez, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) realiza donaciones mensuales al programa 'Reciclando por Sonrisas' en favor de la Ludoteca Ave Badu en la capital de Sonora.

La colaboración de la corporación se desarrolla durante la colecta de materiales reciclables, como cartón y plásticos, entre otros, que son recolectados en las instalaciones de la Policía Estatal, los cuales son entregados cada mes en el punto de recaudación que promueve Ave Badu en Hermosillo.

Esta acción busca no solo promover el cuidado del medio ambiente, sino también fortalecer el tejido social a través del apoyo en las diferentes causas, principalmente para tratamientos médicos de las infancias.

La Policía Estatal continuará con esta labor en las colectas mensuales que se desarrollan en la ciudad, combinando su compromiso social con la labor para la prevención del delito y la seguridad ciudadana.

Policías Estatales solidarios con las causas sociales, comparten material reciclable para beneficio de niñas y niños durante el programa Reciclando Por Sonrisas que impulsa Ludoteca Ave Badu en la ciudad de Hermosillo.



Policía Estatal ¡Siempre Leales!

Fuente: Tribuna del Yaqui