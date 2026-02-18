Avanza tecnificación del Valle del Mayo para disminuir desperdicio de agua en los riegos; concluyen primera etapa

Navojoa, Sonora.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Sonora anunció la conclusión de la primera etapa de tecnificación del Valle del Mayo; una estrategia que busca recuperar más de 30 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua y poder utilizarla para consumo humano.

Rodolfo Castro Valdez, titular de Conagua en Sonora, precisó que, como parte del Programa Nacional de Tecnificación en el Distrito de Riego 038 del Río Mayo, se terminó la construcción de un sifón invertido en el canal principal; una obra que garantizará un riego oportuno para alrededor de 20 mil hectáreas.

Otra de las obras hidráulicas de suma importancia para la tecnificación del valle del Mayo fue el revestimiento con concreto hidráulico de 3.21 km en el canal Navojoa, el cual corre paralelo con la mancha urbana.

Cumple un doble propósito, brindar seguridad física a la población al evitar desbordamientos y maximizar la conducción del recurso hídrico sin pérdidas por infiltración", señaló Castro Valdez.

En este 2025 se finalizaron 8.8 km de canales revestidos con concreto hidráulico, se construyeron 39 estructuras de control, se instalaron 4.12 km de tubería de conducción, se instaló equipamiento electromecánico en nueve plantas de bombeo y se nivelaron 360 hectáreas.

Durante la última reunión de trabajo entre la Conagua y la Sociedad de Usuarios del Distrito de Riego 038, se les informó a los productores agrícolas que los trabajos de tecnificación del valle se concluirán hasta el año 2030, donde se invertirán más de dos mil 350 millones de pesos (mdp).

Con ello, se llevará a cabo la modernización de canales, la rehabilitación de estructuras, la rehabilitación y modernización de plantas de bombeo, la rectificación de la sección hidráulica en canales, el entubado de canales secundarios, la implementación de sistemas de riego, ya sea de goteo, aspersión o microaspersión, y la nivelación de tierras", se puntualizó.

