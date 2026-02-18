Cabildo de Etchojoa toma protesta a José Aurelio Guerra Miranda como nuevo regidor

Etchojoa, Sonora.- Durante sesión de Cabildo, José Aurelio Guerra Miranda tomó protesta como nuevo regidor del Ayuntamiento de Etchojoa, para posteriormente incluirse al cuerpo colegiado municipal.

Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, diputado local por el Distrito XX con cabecera en Etchojoa, mencionó que previamente en la sesión ordinaria del Congreso del Estado fue avalada formalmente la renuncia del regidor Joel Mario González Ibarra, por lo que fue sustituido por Guerra Miranda, quien era su suplente.

Por su parte, el alcalde Luis Arturo Robles Higuera mencionó que con este acto se dio seguimiento institucional al proceso de transición, garantizando la legalidad, continuidad administrativa y el correcto funcionamiento del Cabildo.

Reafirmamos el compromiso de las autoridades estatales y municipales con el orden constitucional y la gobernabilidad del municipio, dando cumplimiento al procedimiento legal correspondiente", manifestó el munícipe.

