Ciudad Obregón, Sonora.- Desde muy temprano, la comunidad católica de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, se ha hecho presente en las iglesias y parroquias para la imposición de ceniza.

Hoy, Miércoles de Ceniza, comienza la Cuaresma, tiempos que invitan a la reflexión, gracia y conversión. "Es una tradición que tenemos en la familia y que hago desde que tengo memoria; mi abuela y mi mamá me llevaban desde que era niña y ahora vengo con mis nietos", comenta Rosalía.

El obispo Felipe Pozos Lorenzini llamó a vivir estos días en reflexión, oración y conversión. "Todos estamos llamados a reencontrarnos con el Señor; el Papa Francisco tiene una frase muy bella que decía: 'El Cristo está con los brazos abiertos', que significa que está esperándonos a que regresemos a él".

Invitó a la comunidad a caminar juntos y abrir el corazón durante el tiempo de sacrificios, pero hacerlo con amor a Dios y al prójimo. Este 2026, la Cuaresma 2026 comenzó hoy 18 de febrero y concluirá el próximo 2 de abril, que es Jueves Santo.

Cajemenses acuden a imposición de ceniza; Felipe Pozos Lorenzini hace llamado a la comunidad católica

Fuente: Tribuna del Yaqui