Clima en Sonora: Se advierten LLUVIAS y TOLVANERAS para HOY MIÉRCOLES 18 de febrero en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Para este miércoles 18 de febrero de 2026 en la noche, las autoridades del clima están advirtiendo lluvias y tolvaneras en diferentes regiones de Sonora y en otras partes de la República; si tienes planes al aire libre para hoy durante las próximas tres horas, aquí te presentamos el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el boletín vespertino de la Conagua, para hoy en la noche y madrugada del jueves, el frente frío número 35 se extenderá sobre el norte del país, mientras que el frente frío número 36 se desplazará sobre el noroeste de la República Mexicana.

Infórmate de las condiciones del tiempo que se prevén durante esta noche y las primeras horas del jueves, con el #VideoPronóstico del #SMNmx. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/Em0g836lYU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 19, 2026

¿Cómo será el clima esta noche del 18 de febrero de 2026 en Sonora?

Ambos sistemas van a ocasionar rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) en el golfo de California; con tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como descenso de temperatura en las regiones mencionadas; lluvias puntuales fuertes en Baja California, así como lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora.

El SMN también prevé la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California. Se advierte que el frente número 35 se disipe, dejando de afectar México. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio nacional.

¿Cómo será el clima mañana 19 de febrero de 2026 en Sonora?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera cielo medio nublado en el transcurso del día, con lluvias aisladas. Por la mañana se prevé un ambiente fresco en la región, y muy frío con heladas en sierras de la entidad. Durante la tarde, se tendrá un ambiente templado a cálido en Sonora (sur). Se espera viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Sonora.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 19 de febrero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua.

zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora.

zonas serranas de Sonora. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua