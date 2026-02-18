Clima HOY MIÉRCOLES 18 de febrero: Frente Frío 35 provocará LLUVIAS en Sonora; regiones afectadas

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este miércoles 18 de febrero de 2026, conviene revisar el pronóstico del tiempo completo, pues el clima en Sonora tendrá cambios importantes a lo largo del día debido a la presencia del Frente Frío número 35. Este fenómeno, junto con otros sistemas, provocarán descenso de temperatura, rachas intensas de viento y posibilidad de lluvias en algunas zonas del estado. ¡Toma precauciones!

Así será el clima en Sonora HOY miércoles 18 de febrero de 2026

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal Meteored.mx, este día el Frente Frío número 35 se extenderá sobre el norte del país, mientras que un nuevo frente frío ingresará al noroeste de la República Mexicana. Ambos sistemas interactuarán con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta combinación provocará vientos fuertes a muy fuertes y un descenso de temperatura en Sonora, además de lluvias aisladas.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Meteored

Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en gran parte del estado. Sin embargo, en las sierras de Sonora se prevé un ambiente muy frío con presencia de heladas. En el norte, municipios como Agua Prieta registrarán mínimas cercanas a los 3°C, mientras que en Heroica Nogales se esperan alrededor de 2°C y en Nacozari de García cerca de 4°C. En San Luis Río Colorado la temperatura rondará los 10°C y en Sonoyta los 9°C.

En la zona centro, Hermosillo amanecerá con valores cercanos a los 9°C, mientras que en Villa Pesqueira se prevén mínimas similares. Hacia el oriente, en Arivechi el termómetro bajará a 9°C. En la región sur, Ciudad Obregón tendrá alrededor de 12°C por la mañana y Huatabampo llegará a 13°C. En Guaymas la mínima será cercana a los 12°C.

Para la tarde, el ambiente se tornará templado a cálido, especialmente en el sur del estado. En Hermosillo la máxima alcanzará los 23 grados. En Ciudad Obregón se prevén hasta 25°C, mientras que en Huatabampo podrían llegar a 26°C. Guaymas alcanzará alrededor de 22°C. En el norte, las máximas serán más moderadas. San Luis Río Colorado llegará a 20°C, Puerto Peñasco a 20 grados y Sonoyta a 19°C. En Heroica Caborca se estiman 19°C y en Agua Prieta 17°C.

A lo largo del día el cielo se mantendrá de medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en Sonora. Además, el viento será uno de los factores más relevantes, con velocidades de 50 a 60 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 70 y 90 kilómetros por hora en varias zonas del estado.

Por la noche, el descenso de temperatura será nuevamente notable, sobre todo en regiones serranas y del norte, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente y conducir con precaución ante posibles tolvaneras generadas por el viento.

Finalmente, el Frente Frío número 35 se desplazará hacia el sureste de Estados Unidos (EU) durante la tarde, dejando de afectar de forma directa a México, pero sus efectos se sentirán durante buena parte de la jornada en territorio sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)