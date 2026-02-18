Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de apoyar a familias en situación vulnerable, el Banco de Alimentos de Hermosillo se unió al equipo Naranjeros de Hermosillo para impulsar una dinámica solidaria: las personas podrán ingresar al juego de softbol femenil donando un kilo de frijol o arroz.

Carlos Bustamante, director del banco, explicó que esta actividad busca fortalecer la cultura de la donación y recordar que pequeñas aportaciones pueden traducirse en alimentos para cientos de familias.

"El deporte es un vehículo ideal para promover la participación social y generar conciencia sobre la inseguridad alimentaria en la región", contó. El encuentro se realizará este jueves 19 de febrero de 2026 por la noche en el Estadio Fernando Valenzuela, donde, además de disfrutar el partido, se contribuirá directamente a los programas de apoyo alimentario.

La iniciativa también pretende acercar a la comunidad al trabajo del banco y demostrar que la solidaridad puede integrarse a actividades recreativas.

Equipo femenil de Naranjeros se une en apoyo al Banco de Alimentos de Hermosillo; así puedes participar

Fuente: Tribuna del Yaqui