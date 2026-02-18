Estafadores usan nombre de programas sociales: Bienestar Sonora llama a no caer en engaños

Hermosillo, Sonora.- Una de las problemáticas que reportó la Delegación de los Programas para el Bienestar en Sonora es un intento de fraude cuyo modus operandi inicia en redes sociales a través de mensajes de texto, en los que se prometen apoyos económicos o préstamos, aprovechándose de los programas implementados por el gobierno federal desde la administración de Andrés Manuel López Obrador.

¿En qué consiste exactamente la estafa?

De acuerdo con lo revelado en un comunicado por la dependencia, además de prometer dinero, a las personas les aseguran que recibirán las facilidades necesarias para construir o arreglar sus viviendas. Otra de las formas en que los ciudadanos pueden ser víctimas es mediante mensajes con enlaces que los invitan a consultar supuestos requisitos para acceder a estos beneficios, los cuales en realidad son falsos.

Octavio Almada Palafox

En lo que respecta al delegado de los Programas para el Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, se pronunció sobre el tema y llamó a la población a informarse siempre a través de canales oficiales, pues esta es la única forma en que este tipo de acciones ilícitas pueden disminuir y que cada vez sean menos las personas que terminan cayendo en las redes de los delincuentes.

Estafas

El funcionario reiteró que los Programas para el Bienestar son gratuitos y que no se gestionan por medio de intermediarios, por lo que pidió a la ciudadanía desconfiar de cualquier mensaje que solicite datos personales o pagos para acceder a supuestos beneficios. También no se debe olvidar que la información oficial puede consultarse en el sitio https://www.gob.mx/bienestar, donde se difunden convocatorias, requisitos y fechas de registro.

?? Alerta Bienestar Sonora sobre fraudes en pensiones y apoyos sociales ??



La Delegación de los Programas para el Bienestar en Sonora exhorta a la ciudadanía para mantenerse alerta ante posibles intentos de fraude que circulan en redes sociales uD83DuDCF1 pic.twitter.com/ZeUKu0K7cQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 17, 2026

Cabe señalar que el programa no otorga préstamos de dinero ni apoyos para construcción de vivienda a través de enlaces en internet, pues los trámites se realizan únicamente mediante módulos de atención oficiales. Según ha explicado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estos programas están dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad económica, como adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, por lo que se recomienda verificar cualquier información antes de proporcionar datos personales.

