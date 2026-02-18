Festival en Cajeme: Etnias de Sonora se encuentran en Yo’o Joara entre cantos, danzas y tradiciones

Cajeme, Sonora. - Este próximo domingo 22 de febrero de 2026, el Centro Cultural Yo’o Joara llevará a cabo un evento para celebrar las lenguas maternas y tradiciones de los pueblos originarios de Sonora. Contará también con la participación de integrantes de las comunidades jiak yoeme (yaqui), yoreme (mayo), makurawe (guarijío), comca´ac (seri) y tohono O´odham (pápago), con el único objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna.

Actividades:

Entre las actividades disponibles para los asistentes se incluyen presentación de libros, cantos, danzas rituales, exposición y venta de artesanías, música en vivo, recorridos por el jardín etnobotánico y el mariposario, e incluso degustaciones con venta de comida tradicional. Asimismo, se inaugurará una exposición fotográfica y se realizará un conversatorio sobre la situación de las lenguas maternas de los pueblos originarios de Sonora.

¿Cuándo y dónde será?

Ana Laura Aguilar Torres, directora deYo’o Joara, enfatizó que desde el inicio del programa, esta será la primera ocasión en que trabajarán en conjunto todas las etnias de Sonora. Quienes deseen vivir esta experiencia podrán acudir el domingo, desde las 10:00 hasta las 18:00 horas, en la Calzada Antonio Valdez Herrera, a la entrada de la comisaría de Cócorit, justo en el municipio de Cajeme.

Habrá diversos platillos

Precios y más detalles:

Es importante señalar que la cuota de recuperación será de 40 pesos por adulto y 20 pesos por cada niño. Sin embargo, para las comunidades de los pueblos originarios la entrada será completamente gratuita. Para cualquier duda sobre la información presentada en esta nota, se puede contactar al WhatsApp 644 193 1409 y hasta a través de sus redes sociales en @YooJoaraCocorit.

Más sorpresas:

Otras de las actividades incluyen los espectáculos del Trío La Grandeza de la Sierra de Júpare, comunidad mayo; los Cantos tradicionales Tohono O’odham y los Cantos tradicionales Comca’ac. En cuanto a la música popular, se presentará el grupo yaqui Herencia Norteña y, por supuesto, la danza del venado y la pascola yaqui, ejecutadas por integrantes de los pueblos de Tórim y Vícam Estación.

#Hermosillo | Mira en directo la participación de Roberto Gradillas Pineda (@gradillasrob), secretario de Economía y Turismo en Sonora (@Setur_son), en la Mesa Cancún desde Hermosillo, Sonora uD83DuDDE3?uD83DuDE4Chttps://t.co/B8YbNTF0sD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 18, 2026

En lo que respecta a la literatura, se presentarán los libros La Música Popular Yaqui, del doctor Cristian Salvador Islas Miranda; El libro del Tuguri, del doctor Alejandro Aguilar Zeleny, investigador del INAH Sonora; y el grupo Fiesta Yaqui del ITSON, unidad Obregón. La exposición fotográfica llevará por título Mujeres de fuego, mujeres de tierra, mientras que el conversatorio abordará la problemática de las lenguas maternas de los pueblos originarios de Sonora: yaquis, mayos, tohono O’odham y comca’ac.

Fuente: Tribuna del Yaqui