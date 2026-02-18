Hermosillenses acuden por ceniza cuaresmal; autoridades católicas llaman a la reflexión

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 18 de febrero, decenas de hermosillenses acudieron desde temprana hora a la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción para recibir la imposición de ceniza, acto con el que la Iglesia Católica marca el inicio de la Cuaresma y el camino hacia la Semana Santa.

Desde las primeras horas del día, fieles se congregaron en el templo que se ubica sobre la Plaza Zaragoza en pleno centro histórico, para participar en las celebraciones litúrgicas y recibir el símbolo de penitencia y conversión que recuerda la fragilidad humana y la necesidad de renovación espiritual.

La jornada se replicó en parroquias de la ciudad con distintos horarios para facilitar la asistencia de la comunidad, en un periodo de cuarenta días que prepara a los creyentes para la Pascua. Autoridades religiosas destacaron que la ceniza representa un llamado a la reflexión, al ayuno, la oración y la caridad, prácticas tradicionales de este tiempo litúrgico.

Fuente: Tribuna del Yaqui