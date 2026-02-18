Hermosillo Sonora: ¿Cómo estará el CLIMA HOY miércoles 18 de febrero? Esto debes saber

Hermosillo, Sonora.- Si vas a salir temprano, hacer ejercicio al aire libre o tienes actividades por la tarde en Hermosillo, Sonora, conviene revisar desde primeras horas el pronóstico del clima completo para tomar precauciones. Este miércoles 18 de febrero de 2026 se espera una jornada con contrastes marcados en la región: mañana fresca, tarde más cálida y viento que podría intensificarse conforme avance el día. ¡Aquí los detalles!

Así será el clima en Hermosillo HOY miércoles 18 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, el tiempo en Hermosillo hoy estará marcado por nubes y claros durante gran parte del día, sin probabilidad de lluvia, pero con variaciones importantes en temperatura y velocidad del viento. Durante las primeras horas del día, entre las 05:00 y las 08:00 horas, se espera cielo con nubes y claros y una temperatura de 11°C. El viento será flojo, primero del este y luego del noreste, con velocidades de entre cinco y 12 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

Hacia las 11:00 horas, el termómetro subirá hasta los 20°C, con sensación térmica igual. El viento cambiará a dirección oeste y se volverá moderado, con rachas de entre seis y 20 kilómetros por hora. El índice de rayos ultravioleta (UV) alcanzará nivel 5, catalogado como medio, por lo que se sugiere usar protector solar con FPS de 6 a 10 si la exposición es prolongada. Para las 14:00 horas, se prevé la temperatura máxima del día con 23°C, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 24°C.

El viento del oeste aumentará su intensidad, con velocidades de 13 a 32 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en nivel medio. A las 17:00 horas, el ambiente seguirá templado con 22°C y sensación de 24. El viento continuará moderado, con rachas que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora.

Por la noche, el panorama cambiará ligeramente. A las 20:00 horas se esperan 18°C, con viento moderado del noroeste que podría presentar rachas de entre 19 y 40 kilómetros por hora. El índice UV volverá a nivel bajo. Para las 23:00 horas, el cielo estará despejado y la temperatura descenderá a 16 grados, con sensación térmica igual. El viento seguirá del oeste, con velocidades de entre 11 y 26 kilómetros por hora.

En resumen, el clima en Hermosillo hoy será estable, sin lluvias, pero con viento moderado por la tarde y noche. La recomendación es abrigarse temprano, usar protección solar al mediodía y estar atento a las rachas de viento durante la segunda mitad del día.

