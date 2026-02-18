Javier Lamarque Cano supervisa rehabilitación hidráulica y pavimentación en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Para supervisar los trabajos de rehabilitación sanitaria, hidráulica y de pavimentación por diferentes sectores del oriente de la ciudad, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, realizó un recorrido por diferentes obras en proceso.

Se ha tratado de los trabajos de rehabilitación de 500 metros lineales de infraestructura hidráulica de ocho pulgadas de diámetro y mil metros lineales de infraestructura sanitaria de ocho y seis pulgadas en el cruce de las calles Paseo Las Palmas y Magnolias.

Continúan trabajos de infraestructura sanitaria y pavimentación

Además, en este sector de la colonia Jardines del Valle, el Ayuntamiento se encuentra realizando también trabajos de pavimentación de una superficie de siete mil metros cuadrados.

Posteriormente, el Lamarque Cano, acudió con un grupo de colaboradores, se trasladó a la calle Magnolias, entre Paseo Las Palmas y Salvatierra, así como a la calle Misión de Cíbuta, entre Salvatierra y calle 400, donde supervisó obras con una inversión de nueve millones 560 mil pesos, provenientes de recursos propios.

Avanzan obras de drenaje y pavimento en colonias del oriente

En estos puntos se hacen trabajos de rehabilitación de líneas de drenaje sanitario y agua potable, incluyendo tomas y descargas domiciliarias, además de la construcción de pavimento, mejoramiento de terracerías, construcción de guarniciones y reposición de carpeta asfáltica en un área de cuatro mil 920 metros cuadrados, equivalente a 490 metros lineales de vialidad.

En diferentes ocasiones, Javier Lamarque Cano ha reiterado que durante su administración continuarán los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura hidrosanitaria e incluso de pavimentación y asegura que para continuar trabajando no le hace falta voluntad, sino recursos económicos.

Fuente: Tribuna del Yaqui