Javier Lamarque consolida certeza jurídica con entrega de escrituras a familias vulnerables en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal, Javier Lamarque, hizo entrega de tres escrituras a familias vulnerables que son beneficiarias del programa de regularización que impulsa el Ayuntamiento en coordinación con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), en cumplimiento del compromiso de fortalecer el patrimonio y la seguridad jurídica de las familias cajemenses.

Lamarque acudió personalmente a los domicilios para hacer la entrega de los documentos oficiales que acreditan la propiedad de los inmuebles. Esta acción no solo brindó certeza jurídica, sino que también dio tranquilidad a las familias beneficiadas, ya que se aseguró su patrimonio; las entregas se efectuaron en las colonias Los Presidentes y Esperanza Tiznado, al sur de Ciudad Obregón, Sonora.

Javier Lamarque consolida certeza jurídica con entrega de escrituras a familias vulnerables en Cajeme

El alcalde mencionó durante su informe que este programa representa un acto de justicia social, otorgando el derecho a las y los ciudadanos de contar con un patrimonio regularizado y de un respaldo legal sobre sus viviendas. Asimismo, subrayó que desde el año 2021 hasta el día de hoy, el Gobierno Municipal de Cajeme ha hecho entrega de más de mil 600 escrituras, fortaleciendo la estabilidad jurídica de miles de viviendas en la localidad.

Valle de Héroes, Benito Juárez, Pueblo Yaqui, Maximiliano R. López, Francisco Eusebio Kino, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Sóstenes Valenzuela Miller, Fraccionamiento Popular El Sahuaro, Valle Verde, México, Las Arboledas, El Túnel, Manlio Fabio Beltrones, Real del Sol, Santa Fe y Pioneros son algunas de las colonias que ya han sido beneficiadas.

Las familias que gozaron de este beneficio agradecieron entusiastamente la inalcanzable labor del presidente municipal por la entrega de las escrituras de sus solares; asimismo, Lamarque aseguró que continuará con estas buenas acciones trabajando de manera coordinada con distintas estancias federales para garantizar el derecho a la propiedad y seguir ampliando los beneficios del programa de escrituración en favor de más familias cajemenses.

Javier Lamarque consolida certeza jurídica con entrega de escrituras a familias vulnerables en Cajeme

Fuente: Tribuna del Yaqui