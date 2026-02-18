La cocina tradicional es parte de nuestra identidad sonorense: Lorenia Valles Sampedro

Ciudad de México.- "La cocina tradicional mexicana y, particularmente, la sonorense, es parte de nuestra identidad y patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La herencia culinaria se ha gestado a través de los siglos, en gran medida, por obra de los pueblos indígenas y de las mujeres que han transmitido los saberes y las prácticas de la cocina por generaciones", afirmó la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

Lo anterior en el marco de la aprobación de la iniciativa presentada por la legisladora sonorense en la Comisión de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República, en la que la legisladora propuso reformar la Ley General de Cultura y Derechos Culturales para reconocer la cocina tradicional mexicana como parte de las expresiones artísticas y culturales del país.

"En tierras sonorenses, la carne asada, las tortillas de harina y el bacanora forman parte de nuestra tradición culinaria; sus ingredientes y modos de preparación tienen una historia ancestral que se remonta a los pueblos indígenas, como el chile chiltepín, que próximamente podría contar con denominación de origen y, con ello, favorecer a las y los productores", continuó Valles Sampedro.

En la iniciativa, que también fue aprobada por la Comisión de Cultura y en las próximas semanas podrá ratificarse en el pleno del Senado, la senadora reconoció que "la cocina tradicional no solo comprende técnicas y recetas, sino un complejo sistema cultural que integra prácticas agrícolas, rituales comunitarios, utensilios, cosmovisiones y saberes transmitidos intergeneracionalmente".

La cocina tradicional es expresión viva de nuestra cultura, pues, además de sabores, vincula historias y recuerdos. Ya sea el desayuno, la comida o la cena, se trata de un ritual que nos convoca a reunirnos con la familia y las amistades, para compartir los alimentos y conversar. Nuestra cocina es orgullo mexicano y sonorense", finalizó Lorenia Valles.

Fuente: Tribuna del Yaqui