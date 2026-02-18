La reducción en la tramitología logró la instalación de más empresas en Sonora: Roberto Gradillas en Mesa Cancún

Hermosillo, Sonora.- En charla con integrantes de la Mesa Cancún, el secretario de Economía y Turismo de Sonora, Roberto Gradillas Pineda, destacó la reducción de la tramitología en Sonora para la apertura de más empresas.

En Sonora, son más de 120 mil pequeñas y medianas empresas que componen el 87 por ciento de los negocios establecidos, que aportan a la economía regional y constantemente se encuentran en verificación, capacitación y demás para su desarrollo y expansión.

Roberto Gradillas Pineda señaló que, además de la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (Fideson), se tienen programas de capacitación para el posicionamiento y profesionalización de todos los sectores económicos.

"120 mil empresas en Sonora, por supuesto que estamos trabajando con ellas; hay un programa del Gobierno del Estado que lleva muchos años, que es de impulso, que es Fideson, que fortalece a estas unidades económicas cuando hay el otorgamiento de crédito, pero en nuestro caso, nosotros trabajamos en la capacitación y profesionalismo de todos los sectores económicos, tenemos talleres permanentes semanalmente con los cuales trabajamos para impulsarlos", indicó Roberto Gradillas Pineda.

Señaló que el turismo es uno de los temas clave para la economía sonorense y en esta administración Sonora ha tenido visitantes para todo tipo de actividades.

Modernización de la carretera a Bahía de Kino

En la plática amena con los integrantes de la Mesa Cancún, Gradillas Pineda le apostó a la modernización y ampliación de la carretera de Hermosillo a Bahía de Kino, debido a que, más que el turismo, es importante por la dinámica de la costa que tiene mayor impacto en la agricultura.

DATO

El 80 por ciento de los empleos que se generan en Sonora corresponden a las pequeñas y medianas empresas, la mayoría dedicadas a la comercialización de artículos, seguido del sector alimenticio como restaurantes y, por último, de servicios, donde se incluye el turismo.

Fuente: Tribuna del Yaqui