Los creadores del Rock Agropecuario, Nunca Jamás, anuncian concierto en Lunario del Auditorio Nacional

Ciudad Obregón, Sonora.-La banda de Rock Agropecuario Nunca Jamás se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, pero ahora con fecha propia; por medio de una publicación de la promotora de eventos masivos en México, Ocesa, fue anunciado el concierto para el día sábado 15 de agosto de 2026 en la Ciudad de México.

Consolidando el Rock Agropecuario, como una fusión de rock alternativo con elementos de la música regional norteña y sinaloense. La banda ha puesto el nombre del estado de Sonora en alto, posicionándose en el mapa nacional de la industria musical con canciones como: 'Venimos del desierto', 'Demasiado mexicano' y 'Puro Chuqui'.

Así es como surge el anuncio de que la banda originaria de Ciudad de Obregón volverá a uno de los lugares más importantes del país para la música, ya que la agrupación ya había tenido presentaciones previas en el lugar; en el año 2022 se presentó en el Lunario por primera vez, y en el año 2023 tocaron en el escenario principal al abrir un concierto para la agrupación DLD. Sin embargo, este 2026 regresan con un show propio, marcando así un gran avance para su trayectoria musical.

¡Nunca Jamás aterrizará este 15 de agosto en el Lunario del Auditorio Nacional! uD83DuDD25 #PreventaBanamex: 18 de febrero.

Venta general a partir del 19 de febrero. pic.twitter.com/gkYVm2yBu2 — Ocesa Total (@ocesa_total) February 17, 2026

La preventa de los boletos será exclusiva para tarjetahabientes Banamex, iniciando el día miércoles 18 de febrero de 2026, y la venta general comenzará el jueves 19 de febrero de 2026, con boletos disponibles a través de Ticketmaster México y sus canales oficiales. Los precios van desde 868 pesos por zona general hasta los 1,116 pesos para tener una experiencia VIP cerca del escenario.

Fuente: Tribuna del Yaqui