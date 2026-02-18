No es necesario el uso de cubrebocas contra sarampión al tener esquema completo de vacunación: Salud Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública (SSP) del Gobierno de Sonora informa que, teniendo el esquema completo de vacunación contra el virus del sarampión, no es necesario el uso de cubrebocas para la población en general, ya que la medida principal y más efectiva para prevenir el contagio es vacunarse. La mascarilla es una recomendación ante el incremento de casos, así como el lavado frecuente de manos y la desinfección de superficies.

El director de Inteligencia e Información en Salud, Universo Ortiz Arballo, informó que el cubrebocas es una herramienta de prevención general para enfermedades respiratorias virales, como se utilizó durante la pandemia de Covid-19, ya que la fuente transmisora del sarampión es bastante similar. También mencionó que su uso ayuda a reducir el riesgo de contagio cuando una persona ya tiene la enfermedad, recalcando que usar mascarilla es recomendable, pero no obligatorio, ya que en el estado de Sonora se controló la emergencia sanitaria y, por ende, la disposición legal que lo hacía obligatorio.

La SSP hace un llamado para la protección correcta contra el sarampión, la cual consiste en iniciar y completar el esquema de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, el cual está compuesto por dos dosis y está dirigido principalmente a niñas y niños, así como a personas de uno a 49 años que no cuenten con su esquema completo. Antes que nada, se debe revisar la Cartilla Nacional de Salud; si no se tienen las dos dosis, deben aplicarse lo antes posible.

La única manera efectiva de evitar el contagio del sarampión es la vacunación; con el esquema completo es suficiente para estar protegido contra el sarampión y no se requieren refuerzos adicionales; además, es una acción de cuidado y protección. Hasta el momento se han aplicado 190 mil dosis de vacuna SRP y 130 mil de SR. La vacuna es gratuita, segura y eficaz, y está disponible todos los días en cualquier unidad pública de salud del estado, sin importar la derechohabiencia.

