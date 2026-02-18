Programa Salva de la PEPS comparte recomendaciones para prevenir y erradicar la violencia en municipios de Sonora

Magdalena, Sonora.- La división del Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Salva) de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) trabaja durante la semana en comunidades de Magdalena, Trincheras y Opodepe, reafirmando su compromiso en prevenir y combatir la violencia en municipios del estado de Sonora, mediante distintas actividades y estrategias que, además, sirven para identificar casos y darle el seguimiento debido lo antes posible.

Con el programa 'Educando Salva', la PEPS busca crear conciencia en la ciudadanía para identificar los distintos tipos de violencia que existen y proteger a las víctimas, creando vínculos de confianza con la niñez que atienden en las escuelas, comunidad escolar y sus familias. La iniciativa tiene como finalidad promover una cultura de paz, valores y entornos seguros en escuelas.

Salva PEPS comparte recomendaciones para prevenir y erradicar la violencia en Sonora

La encargada de la unidad Salva PEPS, Yolanda Ballesteros Bustamante, es participante activa en las actividades que se desarrollan en los distintos municipios de Sonora; concientiza directamente a madres y padres de familia sobre la importancia de visibilizar la violencia y denunciar, además de hacerlos partícipes en los temas que reciben sus hijos para colaborar en entornos más seguros y libres de violencia.

Según Ballesteros Bustamente, además de compartir la prevención de la violencia durante el trabajo que ha realizado la división Salva, también se busca identificar casos, ya que esto ha permitido atender a víctimas vulnerables, acompañarlas a poner denuncias, generándoles la confianza debida y dar el seguimiento oportuno a cada uno de estos casos con las autoridades correspondientes. A lo largo de esta semana, son alrededor de 500 niñas y niños beneficiados con los temas de violencia familiar, fomento a la denuncia a la línea anónima 089 y 911 de emergencias, acoso, delitos cibernéticos, entre otros temas preventivos.

Salva PEPS comparte recomendaciones para prevenir y erradicar la violencia en Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui