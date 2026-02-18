Refuerzan campaña permanente de fumigación para reducir riesgos sanitarios en Agua Prieta

Agua Prieta, Sonora.- El Gobierno Municipal de Agua Prieta intensificó acciones reforzando la campaña de fumigación permanente en diversos sectores de la ciudad, esto con el objetivo de prevenir enfermedades y salvaguardar la salud de la población. Además, a través de la Dirección de Desarrollo Social, en coordinación con el Distrito de Salud para el Bienestar 03 Santa Ana, de la Secretaría de Salud en Sonora (SSS), se realizó una brigada integrada con la cual se fumigaron cerca de 30 viviendas.

Las colonias beneficiadas por la brigada de la SSS son Ladrillera y Loma Alta, ya que son zonas consideradas de mayor riesgo debido a su ubicación y a la presencia de animales en la vía pública; por ello, el departamento de salud canina de la Secretaría de Salud dio atención a las mascotas, otorgándoles servicios de desparasitación y la aplicación de productos especializados para el control de garrapatas y pulgas, ya que son los principales transmisores de enfermedades como la rickettsiosis.

Como parte de las estrategias preventivas para fortalecer la salud, se ha intensificado la aplicación gratuita de biológicos para proteger a la ciudadanía; también se brindó el servicio de vacunación contra la influenza, Covid-19 y sarampión, debido a un brote activo con más de tres mil casos registrados a inicios de 2026 de sarampión, se lleva a cabo una estrategia nacional de atención que prioriza la vacunación en menores de hasta 12 años, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

Con el propósito de reducir riesgos sanitarios y mejorar la calidad de vida de la población, el gobierno municipal reafirmó su gran compromiso de dar continuidad a los trabajos de fumigación y prevención, con el objetivo de llevar la brigada a cada una de las viviendas ubicadas en las distintas colonias de la localidad, esto como parte del 'Programa preventivo de fumigación'.

