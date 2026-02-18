Rehabilitación de bulevar Las Torres en Ciudad Obregón costaría más de 300 mdp: Lamarque Cano

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio a conocer que para rehabilitar y mejorar la infraestructura del bulevar Las Torres, se requiere de una inversión millonaria aproximada o superior a los 300 millones de pesos.

El edil cajemense recordó que, para dejar 100 por ciento funcional y en excelentes condiciones la rúa en cuestión, se requiere de una cantidad de dinero similar a la que se requiere para atender las demandas en materia de infraestructura de todo el municipio.

Es una obra de alto costo: más de 300 millones de pesos, prácticamente todo lo que tiene el Ayuntamiento para el municipio; si lo invirtiéramos ahí, dejaríamos de atender otros lugares, por lo que solo la podemos realizar con apoyo del estado y la federación", indicó Lamarque Cano.

Lamarque afirmó que invertir en Las Torres implicaría destinar casi todo el presupuesto municipal, dejando sin atender otras necesidades

Fuente: Tribuna del Yaqui