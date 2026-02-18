¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Ayuntamiento de Cajeme

Rehabilitación de bulevar Las Torres en Ciudad Obregón costaría más de 300 mdp: Lamarque Cano

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, señaló que la obra supera los 300 millones de pesos y requiere apoyo estatal y federal para no afectar otras áreas del municipio

Rehabilitación de bulevar Las Torres en Ciudad Obregón costaría más de 300 mdp: Lamarque Cano
La rehabilitación integral del bulevar demandaría recursos similares al gasto anual en infraestructura de todo Cajeme Foto: TRIBUNA

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio a conocer que para rehabilitar y mejorar la infraestructura del bulevar Las Torres, se requiere de una inversión millonaria aproximada o superior a los 300 millones de pesos.

El edil cajemense recordó que, para dejar 100 por ciento funcional y en excelentes condiciones la rúa en cuestión, se requiere de una cantidad de dinero similar a la que se requiere para atender las demandas en materia de infraestructura de todo el municipio.

Es una obra de alto costo: más de 300 millones de pesos, prácticamente todo lo que tiene el Ayuntamiento para el municipio; si lo invirtiéramos ahí, dejaríamos de atender otros lugares, por lo que solo la podemos realizar con apoyo del estado y la federación", indicó Lamarque Cano.

Lamarque afirmó que invertir en Las Torres implicaría destinar casi todo el presupuesto municipal, dejando sin atender otras necesidades
Lamarque afirmó que invertir en Las Torres implicaría destinar casi todo el presupuesto municipal, dejando sin atender otras necesidades

 Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.