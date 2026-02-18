Hermosillo, Sonora.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) emplazaron a huelga con fecha límite para el 17 de marzo y posible estallamiento el 16 de abril, en el marco del proceso de revisión contractual y salarial 2026 con la Universidad de Sonora (Unison).

El secretario general del Steus, Alejandro Manzanares Morales, sostuvo que la revisión se llevará a cabo con respeto y disposición al acuerdo, al tiempo que el gremio buscará mejoras salariales y contractuales, así como la gestión de mayores recursos para atender problemáticas administrativas.

El Steus exige un incremento salarial del 50 por ciento y la homologación de mil 700 trabajadores al salario mínimo vigente. "El objetivo es evitar que los sueldos contractuales sigan rezagados frente al salario mínimo, el cual ha registrado aumentos superiores al 100 por ciento en los últimos años. De mantenerse la tendencia actual, podrían generarse distorsiones en los tabuladores, afectando la equidad interna", aseveró Manzanares Morales.

Steus emplaza a huelga con fecha límite para el 17 de marzo; siguen negociaciones con la Universidad de Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui