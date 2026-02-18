Unison abre convocatorias para estudiantes con discapacidad y de pueblos originarios

Hermosillo, Sonora.- La Universidad de Sonora (Unison) implementará dos nuevos programas de apoyo para la comunidad escolar, la inclusión de estudiantes que poseen alguna discapacidad, así como de aquellos provenientes de comunidades indígenas y pueblos originarios. Además de los apoyos para el semestre en curso, se contempla la cancelación de adeudos anteriores a alumnas y alumnos que hayan sido regulares.

La titular de la Dirección de Apoyo a Estudiantes (DAE), Jessica Ivette Coronado Verdugo, dio a conocer la publicación de las convocatorias especiales, informando que este tipo de acciones va dirigido a estos grupos de jóvenes vulnerables, para que realicen en tiempo y forma el registro de solicitudes para exención de pago de inscripción y colegiatura de la institución.

Unison: Se abren convocatorias para estudiantes con discapacidad y de pueblos originarios

El propósito de estas dos convocatorias es contribuir de manera significativa a la permanencia y al egreso, además de que estos dos grupos de alumnos tengan una trayectoria de éxito y así puedan culminar satisfactoriamente sus carreras. También son estrategias por parte de la Universidad de Sonora que promueven la eliminación de desigualdades, la discriminación por razones económicas, de origen étnico, lingüístico y cultural.

Con este tipo de programas, la institución educativa beneficiará de forma directa a más de mil 100 estudiantes inscritos o activos este semestre 2026-1 que presentan alguna discapacidad que les genere una limitante sustancial en su desempeño académico, movilidad o acceso al entorno universitario. De igual manera, también se apoyará a aquellos estudiantes que cumplan con la autoadscripción indígena de acuerdo con el artículo 2.º constitucional y conserven el vínculo cultural, social o lingüístico con un pueblo originario o comunidad indígena.

"La buena noticia para las dos comunidades, los dos grupos beneficiados con estas convocatorias, es que se les van a cancelar los adeudos por inscripción y colegiatura correspondientes a los periodos regulares que se hayan generado en periodos anteriores al semestre 2026-1, es decir, que se les cancelará el adeudo acumulado, siempre y cuando hayan sido estudiantes regulares", informó Coronado Verdugo.

Posteriormente, la titular hizo una invitación a todos los interesados de consultar los términos de las convocatorias publicadas desde las 8:00 horas de este 18 de febrero en el sitio: https://exencionporinclusion.unison.mx, y que estarán abiertas para registro hasta el próximo 11 de marzo del año en curso, o bien, acercarse al Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas (PAAEI) y al Área de Apoyo a la Educación Inclusiva.

La Unison reafirma su compromiso con la política institucional de inclusión, equidad y permanencia escolar, atendiendo lo establecido en el artículo 11, fracción V, del Reglamento de Cuotas de Servicios Escolares de la institución y, según informes de Coronado Verdugo, la oficina de la dependencia a su cargo dispondrá de apoyo para los solicitantes que no tengan acceso a una computadora, brindándoles apoyo durante el proceso.

Finalmente, es necesario consultar las convocatorias, ya que cada grupo debe cumplir con ciertos requisitos muy específicos de acuerdo a su condición para poder acceder a los beneficios del programa de apoyo para la exención de pago de inscripción y colegiaturas. Para mayor información, los interesados deben consultar el sitio de internet o pueden comunicarse al correo exencionporinclusion@unison.mx, a los teléfonos (662) 2592148, 2592191 y 2592278, o acudir a la DAE ubicada en el edificio 8-A del campus Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui