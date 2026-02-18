VIDEO: Aparecen therians en Navojoa, Sonora y convocan a reunión masiva en diferentes municipios

Navojoa, Sonora.- Los llamados therians siguen generando gran polémica y despertando la curiosidad de miles de usuarios en el Internet, y recientemente este fenómeno viral ha llegado a Sonora. Se trata de un video grabado en Navojoa que encendió las redes sociales luego de que se difundieran imágenes de un joven que portaba una máscara con rostro de cocodrilo mientras caminaba por la vía pública.

La grabación rápidamente se volvió viral y desató especulaciones sobre si se trata de una broma o de una expresión relacionada con el movimiento conocido como therian, grupo de personas que se identifica en un plano psicológico con un animal. En redes, el video fue bautizado como el 'primer therian en Navojoa'.

En plataformas como TikTok, este fenómeno ha cobrado notoriedad a través de prácticas como el quadrobics, que consiste en desplazarse en cuatro extremidades imitando movimientos animales, además del uso de máscaras, orejas o colas. Esta tendencia ha generado debate sobre identidad, expresión individual y convivencia en espacios públicos.

Convocan a primer encuentro en Sonora

De manera paralela a la viralización del video en Navojoa, comenzaron a circular en distintas plataformas digitales invitaciones para realizar lo que sería el primer encuentro oficial del movimiento therian en Sonora.

Las convocatorias, que han sido compartidas en perfiles dirigidos a jóvenes de municipios fronterizos como Nogales y Agua Prieta, pero también en Cajeme, buscan reunir presencialmente a personas que se identifican con esta subcultura, organizadas en lo que denominan manadas.

Las publicaciones han provocado reacciones divididas: mientras algunos defienden el derecho a la libre expresión y a la construcción de espacios de pertenencia, otros manifiestan desconcierto y críticas ante la expansión de esta tendencia en el estado.

En Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, la reunión de los therians está convocada para el próximo 27 de febrero a las 17:00 horas en la plaza Álvaro Obregón, frente a Palacio Municipal. "¡Lleva correa y comida!", señala el cartel.

Fuente: Tribuna del Yaqui