VIDEO: Durazo lanza mensaje ante sarampión en Sonora; destaca disponibilidad de vacunas y llama a prevención

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 18 de febrero de 2026, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, lanzó un mensaje a la población sonorense llamando a la prevención y a la vacunación ante la ola de contagios de sarampión.
El mandatario destacó la disponibilidad de vacunas: "Como ustedes saben, el sarampión ha reemergido en algunas regiones del país; por ello, y con la finalidad de proteger a todas las familias del estado, en Sonora nos sumamos al Programa Nacional de Reforzamiento Inmunológico que puso en marcha nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de disminuir riesgos y reducir el número de casos de la enfermedad".
"Contamos con la herramienta preventiva más importante: la vacuna contra el sarampión, es segura, eficaz y completamente gratuita y, lo más importante, está disponible en todos los centros de salud del estado. Además, hay brigadas de vacunación que estarán recorriendo localidades prioritarias para acercar la vacuna a las zonas de mayor riesgo", subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.
Durazo Montaño dijo que Sonora cuenta con la herramienta preventiva más importante, la vacunación. "En Sonora contamos con disponibilidad gratuita y suficiente de la vacuna contra esta enfermedad. Acude a tu centro de salud más cercano o a las brigadas de vacunación para recibirla".
El gobernador recordó que niñas y niños desde los 6 meses y personas hasta los 49 años que no hayan recibido al menos dos dosis deben vacunarse. "Si ya recibiste la primera, es importante completar tu esquema. La vacuna es totalmente segura y gratuita", expresó.
Llaman a vacunarse
Por su parte, la Secretaría de Salud Pública (SSP) del Gobierno de Sonora aclara una de las dudas más comunes sobre la vacunación contra el sarampión: "¿puedo vacunarme si no estoy seguro de haberme vacunado?". La respuesta es sí. Vacunarse ante la duda es seguro y recomendado, especialmente en jóvenes y adultos.
El doctor Universo Ortiz Arballo, director de Inteligencia e Información en Salud, explicó que las personas adultas que no recuerdan si fueron vacunadas, no tienen cartilla o no cuentan con un antecedente claro, pueden acudir sin problema a vacunarse. Aplicarse la vacuna, aun si ya se recibió en la infancia, no causa daños y ayuda a reforzar la protección.
"Si somos jóvenes o adultos hasta los 49 años y no estamos seguros, no nos acordamos si nos aplicaron la vacuna o no tenemos la cartilla, hay que acudir y aplicarnos la vacuna. Ante la duda, la vacuna contra el sarampión. No pasa nada, en realidad, si se le aplicó de niño y la persona no se acuerda, se le aplica de adulto y se refuerza aún más", explicó.
Fuente: Tribuna del Yaqui