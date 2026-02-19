Amagan integrantes del Staus de la Unison con huelga en caso de no llegar a acuerdos

Hermosillo, Sonora.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) amenazaron con la posibilidad de realizar una huelga, en caso de no llegar a acuerdos con la administración de la máxima casa de estudios, la Universidad de Sonora (Unison).

Integrantes del sindicato marcharon desde la Universidad de Sonora hasta el Palacio de Gobierno en Hermosillo en exigencia al cumplimiento de las cláusulas a las que se comprometió la rectoría, como incrementos salariales, prestaciones, mejores servicios de salud, entre otros.

Cuauhtémoc Nieblas, líder del sindicato de académicos, señaló que entre las principales exigencias se encuentra un aumento salarial del 10.8 por ciento, así como un programa de recuperación salarial a cinco años que permita restituir el poder adquisitivo perdido.

"Estamos demandando un aumento salarial del 10.8 por ciento y un programa de recuperación salarial a cinco años que nos permita recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios de 1990. Asimismo, estamos demandando una bolsa del 5 por ciento del salario tabular para el incremento de prestaciones", detalló.

Dijo que la administración universitaria no ha tenido acercamiento para definir un nuevo acuerdo en el que se puedan dar soluciones a algunas de las problemáticas por las que atraviesan los académicos.

Por su parte, Sergio Barraza Félix, integrante de la Comisión Negociadora, explicó que esperarán la revisión contractual en marzo, mientras no descartan medidas de presión. "Si no hay avances suficientes, ya la asamblea general del Staus tomará la decisión en su momento, donde todos pueden votar libremente y son los que decidirían libremente", dijo. Añadió que hay cláusulas supuestamente violadas, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), entre otras.

#Sonora | Miembros del STAUS se manifiestan en el Palacio de Gobierno, en Hermosillo, para solicitar que se cumplan con las cláusulas acordadas con rectoríauD83DuDDE3?? pic.twitter.com/bknBLM7lS1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui