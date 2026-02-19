Clima en Sonora: Viento fuerte y frío marcarán la noche del 19 y madrugada del 20 de febrero

Hermosillo, Sonora.- Durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes 20 de febrero, el clima en Sonora estará marcado por condiciones invernales atípicas para esta etapa del año, derivadas del desplazamiento del frente frío número 36 sobre el norte de México y la aproximación del frente frío número 37 al noroeste del país. Estos sistemas interactúan con la corriente en chorro subtropical, una línea seca y un canal de baja presión, lo que generará un escenario de viento fuerte, bajada de temperaturas y probabilidad de lluvias ligeras en algunas zonas del estado.

Según la Conagua, para la entidad el principal impacto durante las próximas horas será el incremento notable del viento. Se prevén rachas que podrán alcanzar entre 70 y 90 kilómetros por hora, principalmente en regiones del norte y noreste, así como en áreas abiertas y carreteras. Estas condiciones elevan el riesgo de caída de árboles, anuncios publicitarios y objetos mal asegurados, por lo que se recomienda extremar precauciones, en especial durante la noche y la madrugada, cuando la visibilidad puede verse reducida por polvo suspendido y bancos de niebla.

El ambiente nocturno será frío, con especial atención en zonas serranas del estado, donde las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre -5 y 0 grados Celsius, acompañadas de heladas. En municipios de mayor altitud, estas condiciones pueden afectar caminos rurales y provocar escarcha en superficies expuestas, lo que incrementa el riesgo para automovilistas durante las primeras horas del viernes. En áreas urbanas y valles, aunque el frío será menos extremo, se espera una sensación térmica baja debido al viento persistente.

Durante la madrugada y hacia la mañana del viernes, no se descartan lluvias aisladas en Sonora, con acumulados ligeros que irían de 0.1 a 5 milímetros. Aunque no se prevén precipitaciones generalizadas, estos eventos pueden presentarse de forma dispersa, principalmente en el norte y oriente del estado. A pesar de la presencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera que limita la probabilidad de lluvia en gran parte del país, el paso del frente frío número 37 mantendrá condiciones inestables en el noroeste.

Para las próximas horas se pronostican #Rachas de #Viento de hasta 70 km/h para entidades del noroeste de #México, así como #Lluvias con #Chubascos en municipios de #BajaCalifornia y posible caída de #Nieve o #Aguanieve en sierras de dicha entidad. Ve más en ?? pic.twitter.com/36GrCRIEL4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 20, 2026

A lo largo del viernes, el frente frío número 37 continuará su desplazamiento sobre el noroeste de México, manteniendo rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Sonora, además de un ambiente frío por la mañana y templado durante la tarde. Este contraste térmico será una constante, con mañanas frías y tardes más agradables, aunque el viento seguirá siendo un factor a tomar en cuenta a lo largo del día.

Clima en el resto del país

En el resto del país, el panorama será contrastante. Baja California tendrá intervalos de chubascos y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas, además de rachas de viento intensas. Chihuahua y Durango también enfrentarán viento fuerte y temperaturas mínimas bajo 0 en áreas montañosas. En contraste, gran parte del centro y sur de México mantendrá tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso.

Dicha onda de calor será persistente en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. En las costas, se espera oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y de 1.0 a 2.0 metros en Quintana Roo. En el sureste, el viento de componente sur afectará zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas, mientras que el resto del territorio nacional continuará con condiciones mayormente estables durante el cierre de la semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui y SMN