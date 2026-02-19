Clima Hermosillo HOY: Pronostican jueves nublado, con temperaturas máximas de 21°C

Hermosillo, Sonora.- Antes de elegir qué ponerte o a qué hora salir de casa, conviene revisar cómo se comportará el clima en Hermosillo este jueves 19 de febrero de 2026. Aunque no se prevén lluvias en la capital de Sonora, las variaciones de temperatura y los cambios en la intensidad del viento a lo largo del día podrían influir en tus actividades, sobre todo si planeas estar varias horas al aire libre. Aquí te explicamos cómo estará el ambiente para que tomes precauciones desde temprano.

Así será el clima en Hermosillo HOY 19 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de Meteored.mx, Hermosillo tendrá un jueves con nubes y claros durante prácticamente toda la jornada, con ambiente fresco por la mañana y templado hacia la tarde. Durante las primeras horas del día, alrededor de las 06:00 horas, el termómetro marcará 13°C, con sensación térmica similar y viento flojo del noroeste de entre tres y siete kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

El índice UV se mantendrá en nivel bajo. A las 07:00 horas descenderá ligeramente a 12°C, con viento flojo del norte de cuatro a ocho kilómetros por hora. Para las 08:00 horas volverá a ubicarse en 13°C, todavía con cielo parcialmente despejado y vientos del norte de tres a nueve kilómetros por hora. A las 09:00 horas la temperatura subirá a 15°C, con viento del noroeste que podría intensificarse de siete a 18 kilómetros por hora. En ese momento el índice UV será bajo.

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde comenzará a sentirse un ambiente más templado. A las 11:00 horas se esperan 18°C, con viento moderado del oeste de nueve a 28 kilómetros por hora. El índice UV alcanzará nivel medio, por lo que se recomienda uso de protector solar con FPS de entre seis y 10 si se permanecerá expuesto al sol. A las 14:00 horas se prevé la temperatura máxima del día con 21°C y sensación térmica igual, bajo cielo con nubes y claros.

El viento será moderado del suroeste, con rachas de 12 a 31 kilómetros por hora, y el índice UV se mantendrá en nivel medio. Durante la tarde, a las 17:00 horas, el termómetro continuará en 21 grados, con viento moderado del oeste de 11 a 29 kilómetros por hora. El índice UV descenderá nuevamente a nivel bajo al acercarse el atardecer.

Por la noche el ambiente volverá a refrescar. A las 20:00 horas se estiman 17°C, con viento moderado del oeste que podría alcanzar entre 17 y 32 kilómetros por hora. Para las 23:00 horas la temperatura bajará a 15°C, con viento flojo del noroeste de 5 a 15 kilómetros por hora y cielo con nubes y claros.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)