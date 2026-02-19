Con la modernización de la carretera Bahía de Kino, Alfonso Durazo transforma la movilidad en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La carretera Hermosillo-Bahía de Kino inicia una transformación integral con el objetivo de fortalecer la seguridad, la conectividad y el desarrollo regional, respondiendo a una de las demandas más sentidas de las familias hermosillenses. Esta modernización es impulsada por el gobernador Alfonso Durazo, impactando positivamente en la movilidad, tras más de siete décadas sin una renovación de fondo.

Paulina Ocaña, jefa de la oficina del ejecutivo estatal, subrayó que esta obra atiende técnicamente el tramo con mayor porcentaje de accidentes automovilísticos, transformándolo en un corredor más seguro y eficiente mediante una infraestructura moderna que está específicamente diseñada para proteger la vida de las personas que transitan diariamente por esta vía estratégica.

Los principales cambios realizados en esta modernización son ampliar la vialidad de 12 a 19 metros de ancho, incorporar cuatro carriles, franja central de seguridad y acotamientos laterales; para este proyecto se contempla una inversión inicial de 500 millones de pesos con el propósito de mejorar significativamente la movilidad en una ruta por la que circulan miles de vehículos cada día.

Esta estrategia beneficia directamente a turistas, trabajadores agrícolas, estudiantes de la Universidad de Sonora y comunidades originarias, en especial a la nación Comca'ac, al fortalecer la conectividad, la actividad económica regional y las condiciones de bienestar social, ya que la primera etapa abarca más de 28 kilómetros hasta el poblado Miguel Alemán. El Gobierno de Sonora, con esta modernización, consolida infraestructura moderna y segura que impulsa oportunidades, eleva la calidad de vida y cumple el compromiso de generar bienestar duradero para las presentes y futuras generaciones en el estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui