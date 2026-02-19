Con prevención y vacunación, Sonora hace frente a brote de sarampión nacional; campos de Empalme son los más afectados

Empalme, Sonora.- Empalme es el municipio más afectado con el brote de sarampión en Sonora, según Universo Ortiz Arballo, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud en la entidad. El médico explica que se trata de casos foráneos provenientes de Chiapas, con trabajadores agrícolas que llegan a trabajar a los campos sonorenses.

"Sonora es noveno lugar en número de casos con 64 confirmados; hay que aclarar que son acumulados a lo largo de este 2026 y la gran mayoría son 32 en Empalme, más cinco de Guaymas. En este caso, esos 37 son de brotes relacionados con campos agrícolas y a su vez con jornaleros migrantes provenientes del Estado de Chiapas, más otros 12 casos del municipio de Caborca que también en su totalidad son casos de jornaleros provenientes de Chiapas, sumando tres de Cajeme que también son en un campo agrícola de población jornalera", señaló.

Además, aclaró que en Hermosillo, hasta el momento, registra 11 casos confirmados, siendo personas residentes de la ciudad, donde no es un evento único, sino que son casos aislados.

Hasta el año pasado en México no habíamos tenido brotes importantes de sarampión; sí hemos tenido eventos en 2021 y antes de la pandemia también con casos de brotes en la Ciudad de México y algunas otras entidades, pero esos eventos se limitaron en aquel momento sin mayor proliferación de los casos", comentó.

Intensifican campaña de vacunación en Cajeme contra el sarampión

El titular de la dirección municipal en Cajeme, Jesús María Espinoza Castillo, dio a conocer que la dependencia a su cargo, en coordinación con diferentes instituciones de salud, intensificará las acciones de vacunación contra el sarampión.

El funcionario municipal informó que dichas acciones se llevarán a cabo en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) y la Secretaría de Salud del Estado de Sonora y se extenderán a las comunidades rurales del municipio.

Estas acciones se realizan con el fin de prevenir; dentro de las pocas enfermedades que se pueden prevenir, se encuentran las que tienen la opción de una vacunación; en este caso, el sarampión es una de ellas. Como bien saben, es un tema conocido en México y necesitamos de toda la aportación de la gente para que nos ayuden a vacunarse y también revisando sus demás esquemas de vacunación", afirmó.

Comentó que, entre los sectores de la población prioritarios en materia de atención, se encuentran los menores de cinco años y las personas que no cuenten con la vacuna, y recordó que las personas mayores de 49 años no están contempladas porque se considera que, por su edad, deben contar con su esquema completo.

Finalmente, recordó que las jornadas se llevarán a cabo en centros comerciales, plazas públicas, centros de salud, centros comunitarios y otros espacios con gran afluencia de cajemenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui