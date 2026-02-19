Cumple gobernador Alfonso Durazo con acciones del Plan de Justicia Yaqui; dan seguimiento a programas

Hermosillo, Sonora.- Con liderazgo firme, visión de justicia social y diálogo directo con las autoridades tradicionales, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó una mesa de trabajo para evaluar los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, reafirmando su compromiso de transformar en resultados concretos una deuda histórica con los pueblos originarios.

Durante la reunión de seguimiento, el mandatario estatal subrayó que la implementación integral del plan se ha enfocado en la restitución de tierras, el reconocimiento del derecho al agua, el fortalecimiento de los servicios de salud, el impulso al desarrollo social y el respeto pleno a la autonomía del Pueblo Yaqui.

"Unidad, porque la unidad se traduce en fortaleza política y la necesitamos para continuar avanzando en el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Ustedes saben los avances que hemos tenido ahí, empezó a pagarse una deuda histórica, pero estamos muy lejos de llegar a cómo deberíamos estar en este momento", indicó.

El encuentro permitió realizar una revisión puntual de compromisos en ejes prioritarios como territorio, acceso al agua, desarrollo productivo, atención médica y otorgamiento de becas educativas, para consolidar una agenda de trabajo para 2026.

Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo refrenda que el Gobierno de Sonora mantiene una política pública con enfoque de justicia, respeto y resultados, orientada a garantizar derechos y dignidad al Pueblo Yaqui.

A la reunión asistieron Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar; José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud; Celida López, titular de Sagarhpa; Iván Ramos Méndez, director de Derechos Indígenas; Ariel Monge, encargado de despacho de la Comisión Estatal del Agua; y Martín Vélez de la Rocha, coordinador de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora. De igual forma, participaron autoridades tradicionales yaquis.

Junto al gobernador @AlfonsoDurazo, acompañé la presentación de las nuevas autoridades tradicionales de los pueblos Yaquis.



El Plan de Justicia avanza con diálogo permanente, respeto a su autonomía y trabajo coordinado con sus gobernadores tradicionales. pic.twitter.com/zYdERE1sbv — Fernando Rojo de la Vega (@FernandoRVM) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui