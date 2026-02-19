¿Dónde habrá LLUVIAS en Sonora HOY jueves 19 de febrero de 2026? Pronóstico del CLIMA

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora será variable este jueves 19 de febrero de 2026. Antes de salir de casa, manejar en carretera o planear actividades al aire libre, es clave que conozcas cómo se comportará el tiempo, ya que se esperan rachas fuertes de viento, mañanas frías en zonas serranas y hasta lluvias en algunos municipios. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el reporte meteorológico a detalle.

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal Meteored.mx, el Frente Frío número 36 se desplazará sobre el norte del país e interactuará con la corriente en chorro subtropical, además de una línea seca y un canal de baja presión en el noreste de México. A ello se sumará la aproximación de un nuevo sistema frontal al noroeste del territorio nacional, asociado con la corriente en chorro polar. Estos sistemas favorecerán rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en Sonora.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

En este contexto, durante la mañana, el ambiente será fresco en gran parte del estado y muy frío en zonas serranas, donde incluso podrían registrarse heladas. En el norte y nororiente, municipios como Agua Prieta tendrán temperaturas cercanas a los 4°C, mientras que en Nogales el termómetro rondará entre los 5°C y 13°C. En Nacozari de García se prevén mínimas de hasta 3 grados. En la región de San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco las mínimas estarán alrededor de los 10°C.

En el centro del estado, Hermosillo amanecerá con valores cercanos a los 12°C, mientras que hacia el sur, Ciudad Obregón registrará alrededor de 10 grados y Huatabampo cerca de 11 grados. En Guaymas la mínima será de aproximadamente 13°C.

Por la tarde, el ambiente cambiará de fresco a templado, e incluso cálido en el sur de Sonora. En Hermosillo se espera una temperatura máxima cercana a los 22°C. Ciudad Obregón y Huatabampo alcanzarán alrededor de 24°C, mientras que en Arivechi podrían llegar hasta los 25°C. En el noroeste, San Luis Río Colorado tendrá máximas de hasta 21°C y Caborca alrededor de 20°C. En la franja fronteriza, Agua Prieta alcanzará los 17 grados y Nogales los 13 grados.

El viento será uno de los factores más relevantes del día. Se pronostica viento del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 70 y 90 kilómetros por hora en diversas zonas de Sonora, por lo que se recomienda precaución al conducir, especialmente en tramos carreteros y áreas abiertas.

Por la noche, las temperaturas volverán a descender y el ambiente se tornará nuevamente frío, sobre todo en el norte y la sierra, mientras que en el sur permanecerá fresco.

¿Dónde lloverá hoy en Sonora?

El pronóstico indica cielo medio nublado durante el transcurso del día, con lluvias aisladas en Sonora. Aunque no se especifican acumulados importantes, podrían presentarse chubascos ligeros en municipios del norte y zonas serranas, como Nogales y áreas cercanas a la región montañosa.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)