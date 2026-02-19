Hermosillo, Sonora.-Falleció este 19 de febrero de 2026 el doctor Arturo León Lerma a los 89 años de edad, quien fue alcalde de la ciudad de Navojoa durante el periodo de 1985 a 1988, en donde impulsó proyectos para el desarrollo municipal y fue un destacado directivo de béisbol profesional mexicano.

Durante su administración en la ciudad de Navojoa, Arturo León priorizó el fortalecimiento de la infraestructura urbana y la salud pública, aplicando el rigor de su formación médica en la función gubernamental. Durante su alcaldía, su liderazgo político le permitió posicionar las necesidades de la región Mayo en la agenda estatal, teniendo resultados concretos para la comunidad.

Fallece exalcalde de Navojoa y exdirectivo de Naranjeros de Hermosillo, Arturo León Lerma

En lo deportivo, su legado es considerado como fundamental para la profesionalización de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), iniciando su trayectoria en la directiva con el equipo de los Mayos de Navojoa en 1970, seguido por una presidencia en la LMP en dos etapas, de 1981 a 1985 y de 1989 a 2000. Con el equipo de los Naranjeros de Hermosillo, en el cual duró 14 años como su directivo, de los cuales obtuvo el título de la LMP en las temporadas de 2006-2007, 2009-2010 y 2013-2014, además de obtener el campeonato de la Serie del Caribe en febrero de 2014, en San Juan, Puerto Rico.

En 2011 fue ingresado al Salón de la Fama del Béisbol Profesional de México como ejecutivo, debido a su aportación al desarrollo y profesionalización del béisbol mexicano. Sin embargo, después de su retiro de los cargos operativos, el doctor León permaneció como una fuente de consulta permanente de cronistas, directivos y jugadores.

Su capacidad para analizar el juego desde una perspectiva técnica y administrativa le otorgó de manera unánime el respeto por la comunidad deportiva. Con su fallecimiento, el estado de Sonora pierde a un ciudadano cuya ética y decisión institucional establecieron las bases de lo que hoy es el béisbol profesional en el noroeste de la República Mexicana.

El béisbol mexicano está de luto con la sensible pérdida del Dr. Arturo León Lerma, Inmortal del Salón de la Fama 2011 y toda una figura del béisbol en nuestro país; nativo de Álamos, Sonora, fue médico, político, Presidente en su momento de la @Liga_Arco y @ClubNaranjeros deja… pic.twitter.com/67tXGyBu4n — Homar Rojas Cavazos (@homarojas2772) February 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui