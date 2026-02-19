Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque, recorrió distintos puntos del norte al sur de la ciudad donde se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de la red de drenaje, reforzando su palabra de escuchar y atender directamente a la ciudadanía. Asimismo, dio instrucciones para reforzar el programa de bacheo en las zonas donde se realizan intervenciones, a fin de dejar las vialidades en mejores condiciones.

La primera parada del recorrido de Javier Lamarque fue en la calle Mayo y Tlaxcala, donde el personal de Oompasc se encontraba realizando reparaciones en un tramo dañado de la línea sanitaria. Estando en el lugar, el alcalde mencionó que el problema se originó por la acumulación de basura y toallitas húmedas arrojadas al drenaje, lo que provocó fuertes taponamientos.

Lamarque atiende demandas de drenaje y supervisa obras en el municipio de Cajeme

"Al estar excavando, estamos sacando muchas toallitas húmedas, entre otros objetos extraños que arrojan al alcantarillado; eso obstruye el flujo del agua y hace que se colapse el drenaje. Por eso hago un llamado a la ciudadanía, que nos apoyen con eso evitando arrojar objetos extraños que provocan este tipo de daños en las redes de alcantarillado", informó Lamarque.

Posteriormente, se dirigió a supervisar la obra en la calle 300 y California, en donde se está instalando una nueva red hidrosanitaria y colectores. Actualmente, se están realizando trabajos de compactación para posteriormente colocar la carpeta asfáltica; esta obra va a permitir mejorar el flujo del alcantarillado en una amplia zona del sur de la ciudad, beneficiando a miles de familias que llevaban un largo tiempo con dificultades en sus hogares por problemas del drenaje.

La supervisión también incluyó la colonia Sochiloa, en el cruce de Michoacán y José María Iglesias, donde se rehabilita una tubería de ocho pulgadas para evitar futuros colapsos. Durante el recorrido, Lamarque reiteró que escucha con atención tanto a la ciudadanía como a los reporteros y que así será permanentemente, mencionando que las obras no son soluciones temporales, sino acciones de fondo para mejorar la infraestructura sanitaria del municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui